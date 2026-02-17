Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου απολογήθηκε διαδικτυακά στον Αθλητικό Δικαστή μετά το ξέσπασμά του στην κάμερα της ΕΡΤ. Κανονικά θα κοουτσάρει στον προημιτελικό του Final 8 του Αμαρουσίου κόντρα στον Άρη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου το Μαρούσι επικράτησε της Καρδίτσας στον πόντο με 78-77, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν έξαλλος με αυτά που έγιναν στο ματς και ξέσπασε, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

Απευθυνόμενος σε πρώτο ενικό είπε χαρακτηριστικά: «Είναι μια νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν σας φοβόμαστε! Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε δεν σας φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις.Το κατάλαβες; Είσαι μικρός είσαι λίγος ότι και να κάνεις δεν σε φοβόμαστε δεν εκβιαζόμαστε δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους!».

Για το ξέσπασμά του, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή. Ο προπονητής του Αμαρουσίου απολογήθηκε διαδικτυακά και αναμένεται η απόφαση.

Ο κόουτς της ομάδας των βορείων προαστίων θα βρεθεί κανονικά στην άκρη του πάγκου της ομάδας για τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη, μιας και η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή δεν θα έχει ανακοινωθεί μέχρι το τζάμπολ της αναμέτρησης στις 17:00 όπως όλα δείχνουν.

H ποινή αναμένεται να έχει ισχύ για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.