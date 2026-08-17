Μαρούσι: Πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν
Το σύνθημα για τη νέα χρονιά δόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) από τον Ηλία Παπαθεοδώρου στο Μαρούσι. Ο έμπειρος τεχνικός και οι παίκτες του πάτησαν παρκέ στο κλειστό του Αγίου Θωμά πραγματοποιώντας την επίσημη «πρώτη» της νέας σεζόν.
Στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού βρέθηκαν οι: Κόνιαρης, Κασελάκης, Γουέαρ, Τζάκσον, Ντε Σόουζα, Σάλας, Τουλιάτος, Μαρτς, Βενετίδης, Γουόκερ, Τσακίρης και Καλαβρός.
Στο μεταξύ, πριν από την «πρώτη» του Αμαρουσίου (17/8) και την έναρξη της προετοιμασίας, όλοι οι παίκτες της ομάδας πέρασαν από πλήρεις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο ιατρικός έλεγχος, πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υπό την εποπτεία του ορθοπεδικού τιμ της Osteon Clinic.
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