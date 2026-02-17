Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν στη Stoiximan GBL και θα αποτελέσει τον 8ο ξένο στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό.

Μετά την πρώτη του προπόνηση με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός δήλωσε στην 8αδα των ξένων τον Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν ο οποίος έμεινε εκτός για τις υποχρεώσεις της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Έργκιν Άταμαν.

Αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) στα προημιτελικά του θεσμού.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «πρασίνων» ο Χέιζ-Ντέιβις ανέφερε τον λόγο που διάλεξε να έρθει στη χώρα μας αναφέροντας:

«Συζήτησα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πώς φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή με όσα έκανα εκεί τα τρία τελευταία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως ομάδα πέρυσι, ένιωσα πώς ένα κεφάλαιο έκλεισε. Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ.»