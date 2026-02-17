Κούβαρης: «Παίζει με ΠΑΟΚ ο Ντέιβις, αμετακίνητος ο Άταμαν μέχρι το καλοκαίρι»

Ο Γιώργος Κούβαρης από την Κρήτη είπε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, το οποίο αναμένεται να γίνει κόντρα στον ΠΑΟΚ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Στην LIVE εκπομπή του Gazzetta από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Γιώργος Κούβαρης αναφέρθηκε στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ επίσης τοποθετήθηκε για το μέλλον του Έργκιν Άταμαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Είναι ξεκάθαρο δεν θα υπάρξει αλλαγή προπονητή, έγινε ακόμα πιο πολύ από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έκανε τα ξημερώματα κάποια ποσταρίσματα απόλυτης στήριξης στον προπονητή και στο υπάρχων ρόστερ. Το σίγουρο είναι πως ο coach Άταμαν θα μείνει έως το τέλος της σεζόν, ενώ έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον Παναθηναϊκό».

Ενώ επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με τη λογική του Έργκιν Άταμαν, ο Χέιζ-Ντέιβις θα πάρει χρόνο συμμετοχής στον προημιτελικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ (18/002, 20:00). πάντα με βάση τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Τούρκος προπονητής.