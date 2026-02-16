Ολυμπιακός: Αναχώρησε με καθυστέρηση για Κρήτη ενόψει Final 8 Κυπέλλου
Δίχως τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (16/02) για το Ηράκλειο της Κρήτης, ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου όπου πρόκειται να διεξαχθεί από τις 17-21 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα η αποστολή των «ερυθρολεύκων» αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την αναχώρησή της από την Αθήνα, καθώς η πτήση τους είχε μία ώρα καθυστέρηση.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ (17/02, 20:00) στον προημιτελικό με μοναδικό στόχο την πρόκριση και την κατάκτηση του τροπαίου.
Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση του Ολυμπιακού:
