Πουλιανίτης: «Δύσκολος μήνας για εμάς ο Φλεβάρης»

Ο Στέλιος Πουλιανίτης μίλησε για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στο Μαρούσι για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Στέλος Πουλιανίτης ετοιμάζεται για το παιχνίδι του Άρη με το Μαρούσι (17/2, 17:00) και μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για τον προημιτελικό και όχι μόνο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Στέλιος Πουλιανίτης:

«Όπως έχουμε πει, θέλουμε να μπαίνουμε δυνατά σε κάθε παιχνίδι. Δεν βλέπουμε κανέναν αντίπαλο. Είναι παιχνίδια νοκ άουτ και πρέπει να περιμένεις τα πάντα».

Για το τι περιμένει από το ματς με το Μαρούσι: «Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, είναι ομάδα με πολύ έμπειρους παίκτες. Ιθα μπορούσε να είναι πιο ψηλά στο πρωτάθλημα. Δεν έχει πάρει κάποια αποτελέσματα, οπότε περιμένουμε μια μεγαλύτερη αντίδραση σε σχέση με το πρωτάθλημα».

Για την πολύ καλή του εμφάνιση απέναντι στη Μύκονο: «Προσπαθώ πάντα να νιώθω καλά. Δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ. Στο παιχνίδι με τη Μύκονο έλειπαν δύο παίκτες μας και έπρεπε να κάνω κάτι παραπάνω. Χαίρομαι που έδωσα το κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα στην ομάδα έχουμε τους ρόλους μας και προχωράμε».

Για τα πολλά ματς που έχει δώσει ο Άρης φέτος: «Αυτό τον καιρό είχαμε πολλά ταξίδια συνεχόμενα και αυτός ο μήνας είναι λίγο δύσκολος, με πολλά παιχνίδια. Από την άλλη, το μπάσκετ είναι πάντα ένα παιχνίδι όσο είσαι στο παρκέ πρέπει να το χαίρεσαι».

