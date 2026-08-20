Πολλά προβλήματα καλείται να διαχειριστεί ο Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ, που είναι αναγκασμένος να αναζητήσει έναν ψηλό, καθώς ο Κισόν Φίζελ θα μείνει κι άλλο εκτός δράσης.

Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί πολλά προβλήματα τραυματισμών που δεν επιτρέπουν στον Ντράγκαν Σάκοτα να δουλέψει όπως επιθυμεί στην προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν. Συγκεκριμένα, ο Κισόν Φίζελ νιώθει ενοχλήσεις στο ίδιο πόδι που τραυματίστηκε τον περασμένο Μάϊο με τον Ολυμπιακό και θα παραταθεί ο χρόνος της επιστροφής του στην ενεργό δράση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί σημαντικά προβλήματα στον Σερβοέλληνα τεχνικό, καθώς επειδή υπάρχει ήδη και το θέμα με τον Γκρεγκ Μπράουν (είναι στο στάδιο της αποθεραπείας) η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη να βγει άμεσα στην αγορά για την απόκτηση ενός παίκτη ρακέτας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της στη front line, αλλά και συνολικά στην προετοιμασία της.

Προφανώς δημιουργείτε τεράστιο ζήτημα στο «ζωγραφιστό» με την απουσία του Κισόν Φίζελ και του Γκρεγκ Μπράουν, το οποίο καθιστά πολύ δύσκολο το έργο του Ντράγκαν Σάκοτα στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Γι' αυτό τον λόγο οι «κιτρινόμαυροι» είναι αναγκασμένοι να βγουν στην αγορά για να καλύψουν το πρόβλημα των απουσιών στην προετοιμασία, αλλά και για να έχουν παίκτες στην προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια μέχρι να επιστρέψουν Φίζελ και Μπράουν.

Με αυτά τα δεδομένα όπως είναι αντιληπτό η προετοιμασία θα συνεχιστεί με πολλά ζητήματα ανοικτά που δεν επιτρέπουν στον Σερβοέλληνα τεχνικό να δουλέψει όπως επιθυμεί, προκειμένου να έχει την ομάδα έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις της.