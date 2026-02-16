Σάκοτα: «Δεν συμφωνώ με το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος»

Τη διαφωνία του με τον τρόπο διεξαγωγής του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, εξέφρασε ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό (17/02, 20:00) για μια θέση στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μία μέρα πριν την αναμέτρηση, εξέφρασε τα παράπονά του για τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης, ενώ επίσης πρόσθεσε πως η ομάδα του δεν έχει άγχος για το ματς κόντρα στους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Να πω καταρχήν, ότι σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κλήρωση και με τον τρόπο που γίνεται.

Όλες οι ομάδες παλεύουν για να κατακτήσουν την υψηλότερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος, ενώ πρέπει και με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν για την πορεία. Έπρεπε να ισχύει το σύστημα πλέι οφ, όπως ισχύει σε πολλές προηγμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης. Εμείς, αν και 3οι στο Πρωτάθλημα παίζουμε με τον πρώτο στη βαθμολογία και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, είχαμε μόνο μία ημέρα για προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να κάνουμε το καλύτερο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δουλεύουμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα δούμε. Δεν έχουμε άγχος…»