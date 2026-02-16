Γιαννόπουλος: «Νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου στην Κρήτη»

Ο Χάρης Γιαννόπουλος μίλησε στη media day του Αμαρουσίου ενόψει του προημιτελικού με τον Άρη στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας για τα πλεονεκτήματα αυτής της διοργάνωσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Πραγματοποιήθηκε η media day του Αμαρουσίου ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα αντιμετωπίσει τον Άρη την Τρίτη (17/02) στις 17:00 στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο Χάρης Γιαννόπουλος μίλησε στους δημοσιογράφους για τον προημιτελικό και για τα συναισθήματά του που βρίσκεται στην Κρήτη.

Αναλυτικά

«Είναι πάρα πολύ ωραία. Νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου. Έχω ζήσει πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές στην Κρήτη. Είναι νομίζω το καλύτερο μέρος του κόσμου και το πιο όμορφο μέρος του κόσμου κατ' εμέ. Όλη η Κρήτη.

Είναι μια ευκαιρία και το ότι έχουμε ένα ματς την εβδομάδα, ερχόμαστε σε ένα ταξίδι όλη η ομάδα μαζί. Έρχεσαι πιο κοντά με τους συμπαίκτες σου, περνάς χρόνο και να δεθείς λίγο περισσότερο και να ξεφύγεις από αυτή την πίεση του πρωταθλήματος που ο στόχος για τον οποίο παλεύουμε είναι πολύ απαιτητικός».