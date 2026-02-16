Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις που θα γίνουν στο Ηράκλειο της Κρήτης για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος βρίσκεται προ των πυλών, με τις περισσότερες ομάδες να έχουν ήδη καταφτάσει στην Κρήτη για τη διοργάνωση που πρόκειται να διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου. Την ίδια ώρα έγιναν γνωστοί και οι 14 διαιτητές που θα σφυρίξουν τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις.

Οι ορισμοί για κάθε αγώνα θα γίνονται ανήμερα των παιχνιδιών, ότι συμβαίνει και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Ηλίας Καρπάνος

Γιώργος Κατραχούρας

Στέφανος Μαγκλογιάννης

Μεγακλής Μαρινάκης

Ιωάννης Μπακάλης

Πέτρος Παπαπέτρου

Βασίλης Πιτσίλκας

Γιώργος Πουρσανίδης

Νίκος Σκανδαλάκης

Στέλιος Συμεωνίδης

Ιωάννης Τηγάνης

Βασιλική Τσαρούχα

Ιωάννης Τσιμπούρης

Επαμεινώνδας Χριστινάκης

Τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Μύκονος

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός