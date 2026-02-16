Final 8 Κυπέλλου Ελλάδος: Οι 14 διαιτητές της διοργάνωσης!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Βάσω Τσαρούχα

bet365

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις που θα γίνουν στο Ηράκλειο της Κρήτης για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος βρίσκεται προ των πυλών, με τις περισσότερες ομάδες να έχουν ήδη καταφτάσει στην Κρήτη για τη διοργάνωση που πρόκειται να διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου. Την ίδια ώρα έγιναν γνωστοί και οι 14 διαιτητές που θα σφυρίξουν τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις.

Οι ορισμοί για κάθε αγώνα θα γίνονται ανήμερα των παιχνιδιών, ότι συμβαίνει και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

  • Ηλίας Καρπάνος
  • Γιώργος Κατραχούρας
  • Στέφανος Μαγκλογιάννης
  • Μεγακλής Μαρινάκης
  • Ιωάννης Μπακάλης
  • Πέτρος Παπαπέτρου
  • Βασίλης Πιτσίλκας
  • Γιώργος Πουρσανίδης
  • Νίκος Σκανδαλάκης
  • Στέλιος Συμεωνίδης
  • Ιωάννης Τηγάνης
  • Βασιλική Τσαρούχα
  • Ιωάννης Τσιμπούρης
  • Επαμεινώνδας Χριστινάκης

Τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Δείτε Επίσης

Παρτίζαν: Αποχωρεί ο Πέιν και επιστρέφει στο NBA!
payne

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

 

Μαρούσι - Άρης
Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Ηρακλής - Μύκονος

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα