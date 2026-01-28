Κύπελλο Ελλάδας: Πού θα δείτε το Ηρακλής-Κολοσσός με φόντο το Final 8

Γιάννης Σταυρουλάκης
Πού θα δείτε το Ηρακλής–Κολοσσός που κρίνει την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο του Play-in του Κυπέλλου Ελλάδας, και ο νικητής εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final 8 του θεσμού.

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Κολοσσό το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 16:00) στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο του Play-in του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο νικητής εξασφαλίζει μια θέση στο Final 8, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης 17-21 Φεβρουαρίου.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα στη Μύκονο για τη Stoiximan GBL και θα παραταχθούν χωρίς τον Νίκο Τσιακμά και με αμφίβολο τον Τζον Σίλας.

Από την άλλη πλευρά, οι Ροδίτες ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό στη Ρόδο, αλλά κρατούν το βελτιωμένο πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων.

 

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 16 Νοεμβρίου για το πρωτάθλημα, με τον Ηρακλή να επικρατεί 86-71.

Η αναμέτρηση στο Ιβανώφειο θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ

Την πρόκρισή τους για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ ενώ εκκρεμούν οι εξής αγώνες:

  • 28/01 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου (ΕΡΤ2 Σπορ)
  • 02/02 14.00 Μύκονος– Καρδίτσα (ΕΡΤ2 Σπορ)
  • 04/02 19.45 Προμηθέας Πατρών– Μαρούσι (ΕΡΤ2 Σπορ)

Το πανόραμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • 17.00 Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης
  • 20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • 17.00 Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα
  • 20.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

  • Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

  • Τελικός (20.00)
@Photo credits: eurokinissi
     

