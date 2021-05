«Ήμουν ξαπλωμένος και το μυαλό μου ήταν στον πατέρα μου»!

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 11/5, όταν οι παίκτες της Χάποελ Ρα'ανανά και Ιρόνι Κιριάτ ξάπλωσαν στο παρκέ για να προστατευτούν από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες πολέμου στο Ισραήλ!

Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη όταν οι παίκτες, οι προπονητές και οι θεατές ξάπλωσαν προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς και ο 21χρονος Ισραηλινός γκαρντ Όφεκ Μάλκα μίλησε στο gazzetta.gr για εκείνες τις στιγμές που το μπάσκετ περνάει σε δεύτερη μοίρα...

Είχατε την παραμικρή ένδειξη τις προηγούμενες ημέρες για ό,τι επρόκειτο να συμβεί το βράδυ της Τρίτης; Ήσασταν σε επιφυλακή ή όλα έγιναν εντελώς ξαφνικά;

«Ναι, το περιμέναμε... Το ακούγαμε δυο-τρεις μέρες νωρίτερα... Ξέραμε, δηλαδή πως κάτι επρόκειτο να συμβεί. Με τη μόνη διαφορά ότι οι επιθέσεις γίνονται συνήθως στο νότιο Ισραήλ. Αυτή τη φορά οι σειρήνες ήχησαν, επίσης στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ».

Με δεδομένο ότι η κατάσταση ήταν ήδη έκρυθμη, σας έδωσαν κάποια οδηγία όταν φτάσατε στο γήπεδο;

«Πριν από το παιχνίδι, μας είπαν πως αν συμβεί το παραμικρό, όλοι πρέπει να πέσουμε κάτω! Η βασική οδηγία ήταν αυτή. Πρέπει να πέσουμε κάτω για να μείνουμε ασφαλείς και να περιμένουμε μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση».

Αρχίζει, λοιπόν το ματς και ηχούν οι σειρήνες...

«Ήμασταν στην τέταρτη περίοδο. Ήμασταν μπροστά στο σκορ με 24 πόντους και το παιχνίδι ήθελε 7 λεπτά για το τέλος. Όταν ξαφνικά καταλάβαμε πως κάτι δεν πάει καλά...».

Μπορείς να μας περιγράψεις τι ακριβώς έγινε εκείνα τα δευτερόλεπτα;

«Ο υπεύθυνος ασφαλείας έτρεξε στο κέντρο του γηπέδου και άρχισε να φωνάζει: "Όλοι κάτω! Όλοι κάτω"! Στην αρχή δεν ακούσαμε τις σειρήνες, το μυαλό μας ήταν στο ματς... Μέχρι που είδαμε τον υπεύθυνο ασφαλείας να τρέχει προς το μέρος μας και να φωνάζει! Δεν προλάβαμε να σκεφτούμε τίποτα, πέσαμε αμέσως κάτω! Βασικά, δεν μπορείς να σκεφτείς... Απλώς κάνεις αυτά που σου λένε».

Τι ακολούθησε; Γυρίσατε σπίτια σας αμέσως μετά;

«Μείναμε ξαπλωμένοι για 5-7 λεπτά. Σηκωθήκαμε και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι! Θέλαμε να το τελειώσουμε! Είχαν περάσει 15' και αρχίσαμε το ζέσταμα να σκοπό να τελειώσουμε το ματς. Σχεδόν 2' πριν παίξουμε ξανά, ήχησαν σειρήνες για δεύτερη φορά. Τελικά σταματήσαμε...».

Η οικογένειά σου ήταν στο γήπεδο;

«Ο πατέρας μου... Ήμουν ξαπλωμένος και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να γυρίσω προς το μέρος του και να δω αν είναι καλά. Το μυαλό μου ήταν σε αυτόν».

Πως κύλησε η βραδιά;

«Μείναμε σπίτια μας. Ήταν μια μεγάλη νύχτα για όλους μας, δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Βλέπαμε τηλεόραση και ανοίξαμε τα ραδιόφωνα, προσπαθώντας να μάθουμε νέα».

Πως είναι η κατάσταση σήμερα;

«Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι καλύτερα από χθες. Ακούμε βέβαια πως τα πράγματα ίσως είναι χειρότερα το βράδυ».

Έχεις ζήσει ξανά ανάλογο περιστατικό;

«Ήταν η πρώτη φορά... Κατάγομαι από το κεντρικό Ισραήλ που θεωρητικά είναι πιο ασφαλές από τον βορρά ή τον νότο. Έχω μεγαλώσει στο κεντρικό Ισραήλ και ήταν κάτι που βίωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου».

Πως αντέδρασαν οι Αμερικανοί σας;

«Οι Αμερικανοί της άλλης ομάδας δεν ήθελαν να παίξουν πάλι! Κλειδώθηκαν στα αποδυτήρια και ετοίμασαν τα πράγματά τους για να φύγουν! Προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε πως έχει η κατάσταση... Οι δικοί μας δεν είχαν πρόβλημα, ήταν καλύτερα».

Θες να περάσεις κάποιο μήνυμα;

«Ζούμε μια περίεργη κατάσταση...Θέλουμε να παίξουμε μπάσκετ, να δούμε ξανά κόσμο στις εξέδρες, τώρα μάλιστα που φαίνεται πως ξεμπερδεύουμε σιγά-σιγά με τον κορονοϊό. Απλώς θέλουμε να ζήσουμε, να περνάμε καλά και να παίζουμε το άθλημα που αγαπάμε. Ζεις μια φορά...».

