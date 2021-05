Δέδας για τους βομβαρδισμούς στο Ισραήλ: «Τρέχαμε με τα παιδιά μου στα καταφύγια, είμαστε ασφαλείς» (pic)

Ο τεχνικός της Χάποελ Χολόν έσπευσε να ενημερώσει μέσω twitter οτι είναι ασφαλής, την ώρα που οι πύραυλοι «σφύριζαν» πάνω από το κεφάλι τους!

«Σε αυτές τις στιγμές που τρέχεις στα καταφύγια με τα τρία παιδιά σου και ο ουρανός γκρεμίζεται πάνω από το κεφάλι σου, καταλαβαίνεις ότι το μπάσκετ είναι απλά μια διασκέδαση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Δέδας στην ανάρτησή του και συνέχισε:

«Ευχαριστώ όλους όσους επικοινώνησαν από την Ελλάδα και το Ισραήλ μαζί μου και με την οικογένειά μου για να δουν αν είμαστε καλά. Είμαστε ασφαλείς. Σας ευχαριστώ».

Σε καταφύγια έχουν σπεύσει και οι Γιάννης Σφαιρόπουλος, Βασίλης Γεραγωτέλλης της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Φοβερό: Σταματάει αγώνας μπάσκετ στο Ισραήλ και όλοι πέφτουν στο παρκέ επειδή «σκάνε» πύραυλοι! (vid)

In these moments, running to bomb shelters with my three little kids and the skies falling over our heads reminds me that basketball is just fun Thanks to everyone from Greece and Israel that reached out to check on me and my family! We safe

