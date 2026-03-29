Ο Ταμπόρδα για το διάστημα που δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό: «Σήμερα με εκτιμούν πολύ περισσότερο»

Ο Βισέντe Ταμπόρδα μίλησε σε μέσο της πατρίδας του για τον τρόπο που άλλαξε τα πράγματα στον Παναθηναϊκό, αλλά και τις διαφορές της Αργεντινής με την Ελλάδα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στη «La Nacion» όπου αναφέρθηκε στους μήνες που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και όλα όσα έχει περάσει στο διάστημα αυτό. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος εξήγησε ποιο ήταν το μοναδικό μέσο για να «κερδίσει» τον Ράφα Μπενίτεθ τον καιρό που δεν αγωνιζόταν ενώ παράλληλα είπε ποιο ήταν το παιχνίδι στο οποίο θεωρεί πως άλλαξε τα πράγματα για κείνον.

Παράλληλα μίλησε για τις διαφορές που έχει το ποδόσφαιρο και η ζωή στη χώρα του με την Ελλάδα, την πορεία των «πρασίνων» στην Ευρώπη, αλλά και τις θητείες του σε Μπόκα Τζούνιορς και Πλατένσε.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ταμπόρδα

Για την καθιέρωση στον Παναθηναϊκό

«Όταν έφτασα, υπήρχε ένας άλλος αθλητικός διευθυντής και ένας άλλος προπονητής. Απολύθηκε μετά τον πρώτο αγώνα και ήρθαν δύο ακόμη προπονητές μέχρι να φτάσει ο Ράφα Μπενίτεθ. Τους πρώτους τρεις μήνες, είχα τρεις προπονητές και αυτό, για κάποιον που προέρχεται από μια τόσο μεγάλη αλλαγή, επιβραδύνει λίγο τη διαδικασία προσαρμογής. Όταν έφτασε ο Ράφα Μπενίτεθ, ούτε εγώ έπαιζα πολύ.

Είχε άλλες προτιμήσεις. Ήξερα ότι η θέση μου ήταν στην προπόνηση, ότι ήταν ο μόνος τρόπος να δείξω στον προπονητή ότι άξιζα να είμαι εκεί. Έπειτα ήρθε ο αγώνας με τη Ρόμα, όπου ξεκίνησα για πρώτη φορά το 2026. Σκόραρα, έπαιξα καλά μετά από πολύ καιρό χωρίς να αγωνίζομαι και από τότε τα πράγματα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους. Σήμερα μπορώ να πω ότι με εκτιμούν πολύ περισσότερο στην ομάδα μου. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και μια φάση μπορεί να αλλάξει την καριέρα σου».

Για την προσαρμογή του στην Ελλάδα

«Όταν έφυγα από την πόλη μου για το Μπουένος Άιρες στα 11 μου, ένιωσα ότι ξεριζώθηκα. Η εμπειρία αυτή με βοήθησε στο να προσαρμοστώ στη μετάβαση από την Αργεντινή στην Ελλάδα. Μένω σε ένα διαμέρισμα, πηγαίνω στην προπόνηση, γυρίζω σπίτι, παίρνω έναν υπνάκο.

Έχω τον φυσιοθεραπευτή μου, έναν γυμναστή. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα από την Αργεντινή. Οι άνθρωποι είναι πιο συνηθισμένοι να κοιμούνται καλά και να τρώνε καλά. Στην Αργεντινή, αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Όσο για την επικοινωνία, μάθαινα αγγλικά από παιδί και τα εξασκούσα και την προηγούμενη χρονιά στην Πλατένσε. Αυτό με βοήθησε πολύ. Μπορώ να επικοινωνώ καλά».

Για τις διαφορές στο ποδόσφαιρο Αργεντινής και Ευρώπης

«Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο γρήγορο, τα γήπεδα είναι καλύτερα, ο έλεγχος της μπάλας είναι διαφορετικός. Πρόκειται για το τάιμινγκ, την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αυτά που μαθαίνεις. Δεν ξέρω αν άλλαξα το στυλ παιχνιδιού μου, αλλά μάλλον ότι προσάρμοσα κάποια πράγματα. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι πιο δυναμικό: όλοι επιτίθενται και όλοι αμύνονται».

Για την πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη

«Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό. Παίξαμε μερικούς πολύ καλούς αγώνες και φτάσαμε σε ένα σημαντικό στάδιο για μια ελληνική ομάδα. Ήταν ένας καλός τρόπος για να μετρήσουμε πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη».

Για την πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός:

«Το παρατήρησα στο αεροδρόμιο μόλις έφτασα. Αγαπούν πολύ τους Αργεντινούς εδώ. Ο πατέρας του Βερόν (Χουάν Ραμόν Βερόν) ήταν εδώ, όπως και ο (Χουάν Χοσέ) Μπορέλι, ο (Εζεκιέλ) Έκι Γκονζάλες, που έπαιξε στη θέση μου, και πολλοί άνθρωποι με συγκρίνουν μαζί τους.

Προφανώς, αναγνωρίζω τις διαφορές, αλλά είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να δείξει ότι οι Αργεντινοί μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν καλά με αυτή τη φανέλα. Είναι πολύ παρόμοια με την Μπόκα εδώ όσον αφορά την πίεση. Ίσως στην Μπόκα κατάλαβα τα πάντα καλύτερα λόγω της γλώσσας, αλλά εδώ το βλέπεις στον δρόμο: υπάρχουν οπαδοί παντού».

Για τη θητεία του στην Μπόκα και την αγάπη του για την ομάδα:

«Σημαίνει τόσα πολλά. Μεγάλωσα εκεί, είναι η ομάδα μου. Πάντα τσεκάρω αν κερδίζουν ή χάνουν. Για την Μπόκα, το παν είναι η νίκη: αν κερδίσουν, η εβδομάδα περνάει πολύ καλύτερα. Οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες (σ.σ. έπαιξε 17 αγώνες, 631 λεπτά), μόνο έξι ως βασικός).

Νομίζω ότι τα πήγα καλά στα λίγα που είχα. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό, αν και θα ήθελα πολύ να παίξω ένα εκατομμύριο παιχνίδια ακόμα. Θα ήθελα πολύ να έχω μια δεύτερη θητεία στην Μπόκα και να παίξω πολλά ακόμη παιχνίδια».

Για τη θητεία του στην Πλατένσε

«Μου έδωσαν την αυτοπεποίθηση να νιώσω ξανά σημαντικός σε μια ομάδα και δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να ανταποδίδω αυτή την εμπιστοσύνη με πράξεις».