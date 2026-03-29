Ένας οπαδός έχασε τη ζωή του πριν ξεκινήσει το ματς μεταξύ του Μεξικού και της Πορτογαλίας, αφότου έπεσε από τον δεύτερο όροφο του γηπέδου.

Μία τραγωδία έλαβε χώρα πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Μεξικού και της Πορτογαλίας, αφού ένας φίλαθλος έχασε τη ζωή του στο γήπεδο «Azteca» πέφτοντας το δεύτερο διάζωμα.

Το συμβάν αυτό επιβεβαιώθηκε και από το αντίστοιχο υπουργείο προστασίας του πολίτη της χώρας του Μεξικού. Ένας άνδρας, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, προσπάθησε να κατέβει από το δεύτερο διάζωμα στο πρώτο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στην προσπάθειά του αυτή έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο κενό. Αμέσως το ιατρικό προσωπικό του γηπέδου προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν κατέστη δυνατό να κάνει κάτι για να αποτρέψει το μοιραίο που είχε ήδη συμβεί.

Το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά και ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-0.