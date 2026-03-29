Τραγωδία στο Μεξικό-Πορτογαλία: Οπαδός έχασε τη ζωή του πριν την έναρξη του αγώνα
Μία τραγωδία έλαβε χώρα πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του Μεξικού και της Πορτογαλίας, αφού ένας φίλαθλος έχασε τη ζωή του στο γήπεδο «Azteca» πέφτοντας το δεύτερο διάζωμα.
Το συμβάν αυτό επιβεβαιώθηκε και από το αντίστοιχο υπουργείο προστασίας του πολίτη της χώρας του Μεξικού. Ένας άνδρας, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, προσπάθησε να κατέβει από το δεύτερο διάζωμα στο πρώτο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
Στην προσπάθειά του αυτή έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο κενό. Αμέσως το ιατρικό προσωπικό του γηπέδου προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν κατέστη δυνατό να κάνει κάτι για να αποτρέψει το μοιραίο που είχε ήδη συμβεί.
Το παιχνίδι ξεκίνησε κανονικά και ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-0.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mexican authorities have confirmed that a fan, under the influence of alcohol, died after trying to jump from the second level to the first level in the Estadio Azteca box seating area.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 29, 2026
This happened minutes before the start of the Mexico vs. Portugal match. pic.twitter.com/RRJMiyyfVN
