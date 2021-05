Φοβερό: Σταματάει αγώνας μπάσκετ στο Ισραήλ και όλοι πέφτουν στο παρκέ επειδή «σκάνε» πύραυλοι! (vid)

Η κατάσταση έχει ξεφύγει για τα καλά στο Ισραήλ! Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν δυνατά με αποτέλεσμα να επηρεάζονται όλες οι δραστηριότητες στη χώρα.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο Τελ Αβίβ, όταν σταμάτησε απότομα ο αγώνας επειδή έξω από το γήπεδο ακούγονταν πύραυλοι να «σκάνε»!

Αμέσως παίκτες, προπονητές και θεατές ξάπλωσαν στο παρκέ θέλοντας να προστατεύσουν τις ζωές τους.

Δείτε τι έγινε

A basketball game in the center of Israel, tonight

Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD

— Arale Weisberg (@Aralos10) May 11, 2021