Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκληρωσε τις υποχρεώσεις του στις ΗΠΑ με το Βιρτζίνια Τεκ, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για προπονήσεις, αλλά δεν αναμένεται να παίξει κιόλας με τους Πράσινους.

Ο Νεοκλής Αβδάλας είναι και πάλι στην Ελλάδα, καθώς οι υποχρεώσεις του με το Βιρτζίνια Τεκ ολοκληρώθηκαν, με τον νεαρό διεθνή να το έχει ρίξει ήδη στην δουλειά!

Συγκεκριμένα ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε προπόνηση στο T-Center με τον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα με τους παίκτες που είτε δεν έπαιξαν, είτε έπαιξαν λίγο απέναντι στην Μονακό, ενώ η συνέχεια για το ίδιο έχει μπόλικη δουλειά με τους ανθρώπους των Πρασίνων.

Ο Νεοκλής Αβδάλας θα συνεχίσει να προπονείται με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού το επόμενο διάστημα, κυρίως ατομικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως ο παίκτης θα παίξει φέτος για τον κόουτς Άταμαν, αν και όπως πληροφορηθήκατε από το Gazzetta έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής.

Παρότι θεωρητικά θα μπορούσε να δηλωθεί στην Stoiximan GBL, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, αφήνοντας τον παίκτη να δουλέψει ατομικά μετά από μια πρώτη απαιτητική σεζόν στο NCAA.

Υπενθυμίζουμε ότι ο «Neo» μπήκε στο transfer portal (7-21 Απρίλη), προκειμένου να ψαχτεί για να αλλάξει κολέγιο και να πάει κάπου αλλού τη νέα σεζόν.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο ΝΒΑ draft, κάτι που αναμένεται να συμβεί, χωρίς όμως αυτό να εμποδίζει τον Νεοκλή Αβδάλα και την πλευρά του να αποσύρει στη συνέχεια την συμμετοχή του.

Γενικά, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ανοιχτά για το μέλλον του Νεοκλή Αβδάλα, με το μοναδικό δεδομένο να είναι πως δεν πρόκειται την φετινή σεζόν να παίξει με την φανέλα του Παναθηναϊκού.