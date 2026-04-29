ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στη Μπιλμπάο, διεκδικώντας τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, και η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αφίχθη στο γήπεδο σχεδόν δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα.

Οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν τη στήριξη περισσότερων από 500 οπαδών τους στο γήπεδο, όπου θα βρίσκονται επίσης ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, μαζί με τον επόμενο προπονητή των «ασπρόμαυρων», Αντρέα Τρινκιέρι.

Στο μεταξύ, οι Βάσκοι έχουν γεμίσει με μπλουζάκια τις θέσεις όπου θα καθίσουν οι 9.000 οπαδοί τους, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να παίρνουν σιγά-σιγά τις θέσεις τους στο πάνω διάζωμα.

