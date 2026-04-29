Το Gazzetta στη Bilbao Arena: Εδώ θα καθίσουν οι 550 οπαδοί του ΠΑΟΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τετάρτης στην Bilbao Arena (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το Κύπελλο Κόρατς το 1994, αντιμετωπίζοντας την Μπιλμπάο στο remake των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup.

Αυτή τη φορά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής, έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena, μαζί με τη στήριξη περισσότερων από 500 οπαδών του, που ταξίδεψαν στον ισπανικό βορρά από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα καθίσουν στο πάνω διάζωμα, στην πλευρά προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχοντας απέναντί τους 9.000 φίλους της Μπιλμπάο, οι οποίοι θα φορούν ένα σπέσιαλ μπλουζάκι για τον τελικό.

Στη Bilbao Arena θα βρίσκονται επίσης ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, και ο επόμενος προπονητής των «ασπρόμαυρων», Αντρέα Τρινκιέρι