Το Gazzetta στη Bilbao Arena: Τι σημαίνει το μήνυμα στις φανέλες που θα μοιράσουν οι Βάσκοι

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Μπιλμπάο, διεκδικώντας τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, και οι Βάσκοι έχουν γεμίσει με μπλουζάκια τις θέσεις όπου θα καθίσουν οι 9.000 οπαδοί τους – Τι σημαίνει το μήνυμα στα T-shirts.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Bilbao Arena θα είναι κατάμεστη για τον δεύτερο τελικό με τον ΠΑΟΚ (29/4, 21:00), και το Gazzetta παρουσίασε τις ετοιμασίες στο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει τον σπουδαίο αγώνα για τον τίτλο στο FIBA Europe Cup.

Οι οικοδεσπότες Βάσκοι έχουν ετοιμάσει μια σειρά από δράσεις ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά, θα μοιραστούν ειδικά μπλουζάκια σε κάθε θεατή που θα βρεθεί στο γήπεδο. Κάθε φίλαθλος της Μπιλμπάο που θα έρθει στο γήπεδο θα βρει στη θέση του ένα επετειακό t-shirt, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο μωσαϊκό στις εξέδρες.

Στο μπλουζάκι αναγράφεται η λέξη «Batera», που στα βασκικά σημαίνει «ενωμένοι», «όλοι μαζί». Η Μπιλμπάο θέλει να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσει να το κάνει μπροστά σε 9.000 οπαδούς της, που θα δημιουργήσουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, όπως σε κάθε αγώνα στη Bilbao Arena.