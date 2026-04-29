Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, και ο επόμενος προπονητής των «ασπρόμαυρων», Αντρέα Τρινκιέρι, θα δώσουν το παρών στην Bilbao Arena για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η τελευταία πράξη του FIBA Europe Cup της σεζόν 2025/26 θα παιχτεί το βράδυ της Τετάρτης στη Bilbao Arena (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta), εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στον δεύτερο τελικό απέναντι στην Μπιλμπάο, έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα έχει στο πλευρό του τον διοικητικό ηγέτη της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, αλλά και τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος βρίσκεται από το μεσημέρι στη Χώρα των Βάσκων και θα κοουτσάρει τους «ασπρόμαυρους» από την επόμενη χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε πέρσι, μάλιστα απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, και να κατακτήσει τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, μπροστά σε 9.000 Βάσκους που θα γεμίσουν το γήπεδο. Στο γήπεδο θα βρίσκονται και περισσότεροι από 500 φίλοι του «Δικέφαλου».