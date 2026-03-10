Ξανθόπουλος: «Ο κόσμος του Περιστερίου δεν θα είναι δίπλα μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα τους νιώθουμε κοντά μας»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για το παιχνίδι που ακολουθεί για το Περιστέρι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του πρώτου προημιτελικού του FIBA Europe Cup.

Με τον ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί το Περιστέρι την Τετάρτη (11/3, 18:00) στην PAOK Sports Arena, στον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup. Η αποστολή των «κυανοκιτρίνων» βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) στη Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμοι για την πολύ σημαντική αναμέτρηση, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να αναφέρεται στο ματς και όχι μόνο.

«Την Τετάρτη είναι ο πρώτος αγώνας απέναντι στον ΠΑΟΚ για να προκριθούμε στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Έχουμε πει και με τους παίκτες ότι στην ουσία είναι ένας αγώνας, την Τετάρτη που είναι το πρώτο ημίχρονο και ένας την επόμενη Τετάρτη που είναι το δεύτερο ημίχρονο στην έδρα μας» δήλωσε ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναφερόμενος στην συνάντηση με τον «δικέφαλο».

Και συνέχισε: «Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι γιατί πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, σε μια πολύ δύσκολη έδρα και για να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο αμυντικό ριμπάουντ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική ομάδα στο να πηγαίνει στο επιθετικό ριμπάουντ. Να βάλουμε τα κορμιά μας όπως έχουμε πει, καθώς είναι κάτι που αποτελεί την ταυτότητα της ομάδας μας στην άμυνα, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό».

Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας: «Ξέρουμε ότι ο κόσμος του Περιστερίου δεν θα είναι δίπλα μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα τους νιώθουμε κοντά μας. Περιμένω να τους έχουμε την επόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς δίπλα μας στο Περιστέρι και μακάρι να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup».