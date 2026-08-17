Το Περιστέρι ξεκίνησε τη Δευτέρα (17/8) την προετοιμασία για τη νέα σεζόν και την Τετάρτη (19/8) είναι προγραμματισμένη η επίσημη «πρώτη» της νέας χρονιάς.

Στο Περιστέρι έπιασαν δουλειά, καθώς τη Δευτέρα (17/8) οι παίκτες της ομάδας μπήκαν το απόγευμα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου τους περίμενε ο Βασίλης Ξανθόπουλος με τους συνεργάτες του για την πρώτη προπόνηση της σεζόν.

Η επίσημη «πρώτη» είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης (19/8), καθώς τότε αναμένεται στην Αθήνα και ο Τάιταν Άντερσον για να συμπληρωθεί το παζλ της ομάδας για τη νέα σεζόν, αλλά ήδη οι «κυανοκίτρινοι» πάτησαν παρκέ.

Από το πρωΐ της Δευτέρας (17/8) οι παίκτες του Περιστερίου ξεκίνησαν τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και το απόγευμα βρέθηκαν στο γήπεδο, όπου έκαναν την πρώτη προπόνηση. Παρόντες ήταν οι ξένοι που έφτασαν την Κυριακή (16/8) στην Ελλάδα Τάι Νίκολς, Ομάρ Πέιν, Πολ Σκραγκς, Τζέιλεν Φιντς και Γουίλ Κάριους.

Όπως επίσης και οι Κώστας Παπαδάκης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαϊδης, Τζον Ιτούνας, Τζο Πετράκης, Αλέξανδρος Θωμάκος, Θανάσης Ασημένιος και Βαγγέλης Ασωνίτης.