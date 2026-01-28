Πού θα δείτε το Περιστέρι-Σαραγόσα για την πρόκριση στους «8» του FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι υποδέχεται τη Σαραγόσα και ψάχνει μόνο τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι παίζει τον «τελικό» της χρονιάς στην Ευρώπη απέναντι στη Σαραγόσα, στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup (28/1, 20:30). Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ψάχνει μόνο τη νίκη για να προκριθεί στα προημιτελικά, με την είσοδο στο παιχνίδι απέναντι στους Ισπανούς να είναι δωρεάν για το κοινό.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, καθώς η πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα. Θα παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να δώσουμε μια σκληρή μάχη, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας», ανέφερε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, μιλώντας για την αναμέτρηση με τους Ίβηρες.

Το Περιστέρι έχει ρεκόρ 2-1 στο Group N, ενώ η Σαραγόσα μετρά 1-2. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων είχε επικρατήσει στην έδρα της Σαραγόσα με 92-80. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Group N - Κατάταξη