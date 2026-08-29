ΠΑΟΚ: Φιλική νίκη… θρίλερ με το Περιστέρι, επέστρεψε ο Χουγκάζ!

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 84-82 του Περιστερίου, σε φιλικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Μετσόβου, με το διεθνή φόργουορντ να επιστρέφει 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό.

Ήταν 18 Μαρτίου, σε εκείνο το 2ο προημιτελικό του FΙΒΑ Europe Cup, όταν ο ΠΑΟΚ είχε χάσει με 88-80 στην έδρα του Περιστερίου, αλλά είχε πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, με τον Νίκο Χουγκάζ να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στην ποδοκνημική και να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σήμερα, κόντρα στο Περιστέρι συμπτωματικά αυτήν τη φορά σε φιλική αναμέτρηση, επέστρεψε με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 84-82 στο τέλος και τους Αντρέα Τρινκιέρι και Βασίλη Ξανθόπουλου, να βγάζουν τα συμπεράσματά τους από την εικόνα των ομάδων τους, με το δεύτερο, να βλέπει τον Τάι Νίκολς να αποχωρεί τραυματίας στην 1η περίοδο.

Ο Χάτζινς με 19 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ, ο Ταϊρί ακολούθησε με 16, ενώ Μήτρου-Λονγκ και Αλεξάντερ είχαν από 10, για τους νικητές, με τον Χουγκάζ να καταγράφει ένα εύστοχο τρίποντο στην ανεπίσημη επιστροφή του.

Για το Περιστέρι, ο Φιντς με 12 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ, 11 είχε ο Ιτούνας και 10 ο Κάριους, με το φιλικό αυτό να είναι το πρώτο για την ομάδα του Ξανθόπουλου, ενώ για τον ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί και αυτό με την TFT Σκοπίων, το προηγούμενο Σάββατο.

Δεκάλεπτα: 12-24, 39-39, 61-61, 84-82

ΠΑΟΚ: Γκρέι 9, Μήτρου-Λονγκ 10 (1), Ταϊρί 16 (3), Αλεξάντερ 10, Χουγκάζ 3 (1), Χάτζινς 19 (2), Κακλαμανάκης 2, Περσίδης 1, Φίλλιος 2, Μουρ 9, Μανθόπουλος 3.

Περιστέρι: Νίκολς 3, Φιντς 12 (3), Πετράκης 2, Πέιν 9, Ιτούνας 11 (3), Ασονίτης, Γκιουζέλης 3 (1), Θωμάκος, Χατζηδάκης 6, Καματερός 3 (1), Παπαδάκης 8 (2), Κάριους 10 (2), Άντερσον 8 (1), Νικολαΐδης 7.