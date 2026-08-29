Περιστέρι: Πρόβλημα με Νίκολς, τραυματίστηκε στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ
Στην φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μέτσοβο μεταξύ Περιστερίου και ΠΑΟΚ όπου ο «δικέφαλος» επικράτησε με 84-82, ο Βασίλης Ξανθόπουλος είδε τον Τάι Νίκολς να τραυματίζεται.
Ο Αμερικανός γκαρντ χτύπησε κατά τη διάρκεια της 1ης περιόδου στον παράμεσο του αριστερού του χεριού και έκτοτε έμεινε εκτός αγώνα.
Φυσικά θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Αθήνα για να εκτιμηθεί επακριβώς η κατάσταση του, βάζοντας σε αγωνία τον τεχνικό του Περιστερίου.
Οι Φιντς (12π.), Ιτούνας (11π.) και Κάριους (10π.) ήταν οι καλύτεροι του Περιστερίου σε αυτήν την φιλική ήττα.
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