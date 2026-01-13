Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με την Πετκίμ, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι «τελικό» για την ομάδα του.

Το Περιστέρι φιλοξενεί την Πετκίμ (14/01, 20:00), στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των «16» για το FIBA Europe Cup.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε την αναμέτρηση «τελικό», αναφέροντας επίσης πως θα είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου που θα έχουν στο πλευρό τους, ενώ θέλουν να συνεχίσουν το σερί των καλών εμφανίσεων μετά και το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βλάντο Γιάνκοβιτς:

«Η αναμέτρηση με την Πετκίμ είναι τελικός για μας. Θέλουμε να κάνουμε το 3-0 στη σειρά των αγώνων και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να προκριθούμε στην επόμενη φάση» δήλωσε ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς για την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

Και συμπλήρωσε: «Προερχόμαστε από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων με κακή εικόνα σε ορισμένα από αυτά. Ωστόσο, στο τελευταίο ματς με τον Παναθηναϊκό δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά και εντός έδρας. Περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να πραγματοποιήσουμε στη συνέχεια μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων».

