Ο αθλητικός δικαστής επέβαλε πρόστιμο στο Περιστέρι για υβριστικά συνθήματα στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Μια απαλλαγή και ένα πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στο Περιστέρι για όσα έγιναν στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Συγκεκριμένα η ομάδα των δυτικών προαστίων καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ για πειθαρχική παρέμβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του αθλητικού δικαστή:

«1. Απαλλάσσεται ο Παράσχος Γκαγκαδέλης, εκφωνητής του γηπέδου Κ.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ στον από 06.05.2026 αγώνα Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 μεταξύ των ομάδων ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) και ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της ανάρμοστης συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 06.05.2026.

2. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του εκφωνητή της ομάδας Παράσχου Γκαγκαδέλη κατά τον ως άνω αγώνα.

3. Επιβάλλεται στη ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων κατά τον ανωτέρω αγώνα».