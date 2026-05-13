Ξανθόπουλος: «Πρόκληση να παρουσιάσουμε κάτι εξίσου καλό και του χρόνου στο Περιστέρι»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων του Περιστερίου τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μιλώντας για τις στιγμές που ξεχώρισε και τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Η rookie σεζόν του Βασίλη Ξανθόπουλου στο Περιστέρι συνδυάστηκε με την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, τερματίζοντας στην έκτη θέση της κατάταξης στη Stoiximan GBL.

Ο 42χρονος προπονητής φιλοξενήθηκε στο ΕΟΚ WebRadio, μιλώντας για την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας των Δυτικών Προαστίων, κάνοντας την απολογισμό της χρονιάς και σχολιάζοντας παράλληλα την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια (13/5, 22:00, LIVE από το Gazzetta)

Για το αν… έφυγε ένα βάρος από τις πλάτες του αφού τελείωσε η φετινή σεζόν: «Δεν το βλέπω έτσι. Ίσα-ίσα που το βάρος τώρα είναι. Το δύσκολο κομμάτι της σεζόν είναι όταν φτιάχνεις την ομάδα ξανά, κοιτάς τα κομμάτια που θες να κρατήσεις, αν μπορείς να τα κρατήσεις. Το εύκολο είναι κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί θεωρητικά είσαι λίγο πιο ενεργός, μες στο γήπεδο δείχνεις πράγματα. Τώρα είσαι πάνω από έναν υπολογιστή και ένα τηλέφωνο συνέχεια. Πέρυσι ήταν ακόμα πιο ψυχοφθόρο, γιατί στην αρχή ήμουν μόνος μου, ήταν κάτι καινούργιο και τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έκανα. Φέτος είναι πιο εύκολο, υπάρχει και το staff μαζί μου, οπότε είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την ομάδα την καινούργια. Όλα καλά, δεν παραπονιέμαι».

Για τις στιγμές που ξεχωρίζει από τη φετινή πορεία: «Γενικά το μπάσκετ σού προσφέρει πολύ έντονες στιγμές, που δύσκολα άλλες δουλειές σου τις προσφέρουν. Επειδή έρχεσαι συνέχεια σε επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας, τους παίκτες, το staff και τη διοίκηση, και ζεις μαζί τους έντονες στιγμές, “δένεσαι” περισσότερο. Σίγουρα υπήρξαν δύσκολες στιγμές μέσα στη σεζόν, παρ’ όλα αυτά οι περισσότερες που ζήσαμε ήταν πολύ όμορφες. Πολλοί δεν το περίμεναν πιστεύω. Σίγουρα ξεχωρίζω την πρόκρισή μας στους “8” του FIBA Europe Cup, κυρίως με την εντός έδρας νίκη μας απέναντι στη Σαραγόσα μετά από έναν πολύ δύσκολο μήνα, που είχαμε μια αγωνιστική “κοιλιά”, πράγμα φυσιολογικό γιατί είχαμε και κάποιες απουσίες. Το ματς αυτό, καθώς και εκείνο 4-5 μέρες πριν με την Καρδίτσα, είναι τα παιχνίδια που κρατάω περισσότερο απ’ όλα, συν τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο».

Για το ότι για πολύ κόσμο είναι ο ίδιος «Coach of the year» της φετινής χρονιάς: «Είναι πάρα πολύ όμορφο σίγουρα. Αυτό που λέω πάντα είναι πως ναι μεν φαίνομαι εγώ μπροστά ως head coach, αλλά υπάρχει μια ομάδα δίπλα μου που με βοηθάει πάρα πολύ. Αν τυχόν και βγω προπονητής της χρονιάς, δεν είναι μια ατομική διάκριση, είναι ομαδική. Μπορεί εσύ με τους συνεργάτες σου να φτιάχνετε την ομάδα και να βάζετε κάποιους κανόνες, αλλά, αν δε μπει η μπάλα στο καλάθι, δε θα έχεις τόσο μεγάλη επιτυχία. Φέτος όλα έγιναν μέσα από πολλή και σκληρή δουλειά, περνούσαμε πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο, αλλά το σημαντικό είναι ότι ήρθαν και τα αποτελέσματα, γιατί όλοι κρινόμαστε απ’ αυτά. Αν βγω προπονητής της χρονιάς, οφείλουμε να πούμε πολλά “μπράβο” στους παίκτες, που έκαναν αυτά που τους είπαμε και, μάλιστα, με τεράστια επιτυχία. Αν δε βγω, πάλι θα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί το Περιστέρι ήταν απ’ τις καλύτερες ομάδες στη GBL και βάσει του μπάσκετ που έπαιξε. Είναι πολύ σημαντικό που είδαμε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Αυτό δείχνει πως κάτι κάναμε καλά».

Για το αν η φετινή πορεία του Περιστερίου κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία προσέλκυσης παικτών ενόψει της επόμενης σεζόν: «Το Περιστέρι διοικητικά ήταν ούτως ή άλλως “μαγαζί-γωνία”. Για το αγωνιστικό κομμάτι, μπορεί παίκτες που συζητούσαμε πέρυσι το καλοκαίρι να μας είχαν απορρίψει και κατά τη διάρκεια της σεζόν να ήθελαν να έρθουν βλέποντας τη δουλειά και τα αποτελέσματα. Θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο του χρόνου, γιατί πλέον θα μας περιμένουν. Απ’ όσο ξέρω το μπάτζετ θα ανέβει λίγο αλλά δε θα ξεφύγει. Θα θέλαμε να κρατήσουμε έναν “κορμό” ξένων και Ελλήνων παικτών ώστε η βάση μας να είναι πιο μεγάλη σε σχέση με πέρυσι. Θα είναι πολύ δύσκολο του χρόνου, θα μας περιμένουν, θα υπάρχει +1 ομάδα στη GBL και θα ανέβουν τα μπάτζετ πάρα πολύ, βάσει των όσων μαθαίνουμε. Επειδή, λογικά, θα παίξουμε στο BCL, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα εκεί. Είναι δέλεαρ και για τους παίκτες που θέλουμε να προσελκύσουμε. Για ‘μένα είναι και έξτρα πρόκληση να φτιάξουμε ένα ρόστερ με φυσιολογικά χρήματα και να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως ήμασταν και φέτος».

Για το πόσοι παίκτες θα μείνουν στην ομάδα και του χρόνου: «Η επιθυμία και η δική μας και των παικτών είναι να μείνουν στην ομάδα. Αυτές είναι οι πρώτες μας συζητήσεις. Παρ’ όλα αυτά, είναι και το οικονομικό. Η διοίκηση θα κάνει το καλύτερο που μπορεί, όπως πάντα, αλλά δε μπορούμε να ξεφύγουμε. Όταν επικοινωνούσα πέρυσι με τους παίκτες και προσπαθούσα να τους πείσω να έρθουν, τους έλεγα ότι πιστεύω σε αυτό που θα παίξουν για εμάς και όχι σε αυτό που έχουν παίξει. Πιστεύω ότι μπορούμε να τους βελτιώσουμε πάρα πολύ. Τους είπα να έρθουν με την προοπτική αυτήν τη χρονική περίοδο να συζητάμε είτε το να πάνε σε μια ομάδα που παίζει σε καλύτερη διοργάνωση και να πάρουν πολλά παραπάνω λεφτά, είτε να μεγαλώσουμε μαζί με το Περιστέρι και να μπορέσουμε να τους δώσουμε τα λεφτά που ήθελαν. Το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό αυτό, όλοι μας οι παίκτες έχουν καλύτερες προτάσεις απ’ αυτές με τις οποίες είχαν έρθει σε εμάς φέτος. Θα προσπαθήσουμε αρκετούς απ’ αυτούς να τους κρατήσουμε. Δημιουργήθηκαν υπεραξίες και αξίζουν πολλά “μπράβο” σε όλους. Φυσικά και στη διοίκηση, γιατί τους δημιούργησε ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης και τους παρείχε σχεδόν τα πάντα».

Για το γεγονός πως, ό,τι και να γίνει την επόμενη σεζόν, πάντα θα υπάρχει σύγκριση με τη φετινή και αν είναι κι αυτό μια πρόκληση για τον ίδιο: «Είναι challenge σίγουρα κι αυτό. Ωστόσο, είναι παρελθόν, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει γίνει την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι πολύ πιθανό, αν και ελπίζω πως όχι, να είναι τελείως διαφορετική η ομάδα του χρόνου. Για ‘μένα είναι πρόκληση η κάθε χρονιά, το ίδιο σκεφτόμουν και σαν παίκτης. Υπάρχει σίγουρα πίεση, γιατί έχουμε δημιουργήσει φιλοδοξίες και είδε κάτι πολύ όμορφο όλος ο μπασκετικός κόσμος. Είναι πρόκληση να παρουσιάσουμε πάλι κάτι καλό και να είμαστε έτοιμοι σε ένα πολύ δύσκολο ελληνικό πρωτάθλημα και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση με πολύ καλές ομάδες και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα».

Για τον στόχο της ανάδειξης νέων παικτών: «Είναι πολύ σημαντικό κι αυτό είναι το πλάνο της ομάδας, μέσα στα επόμενα χρόνια να είναι στη δωδεκάδα, όπως ήταν και πέρυσι, παιδιά απ’ τις ακαδημίες έχοντας σημαντικό ρόλο».

Για το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εκτός έδρας: «Είναι ένας “τελικός”. Είναι ένα νοκ-άουτ ματς και έτσι θα το πάρουν και οι δύο ομάδες. Θα παίξουν τεράστιο ρόλο οι προσωπικότητες που έχει ο παναθηναϊκός. Αυτό που λέω όποτε με ρωτούν είναι ότι ναι μεν η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το “know how” των συγκεκριμένων παιχνιδιών. Η Βαλένθια θεωρητικά είναι άπειρη από τέτοιους αγώνες. Είναι καθαρά σε τι μέρα θα βρεθούν οι δύο ομάδες. Αν κριθεί πάλι στις λεπτομέρειες, στο τέλος, πιστεύω ότι θα νικήσει ο Παναθηναϊκός. Αν η Βαλένθια πάει στον ρυθμό που πηγαίνει και είναι εύστοχη, θα είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός. Αν το πάμε τελείως ωμά, βάσει εικόνας πρέπει να περάσει η Βαλένθια, γιατί έχει παίξει πολύ καλύτερα, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Είναι παιχνίδια “τελικοί” και ο Παναθηναϊκός έχει τις προσωπικότητες και τους χαρακτήρες να παίξουν τέτοιους αγώνες, οπότε και έχει πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσει, αρκεί να μη φύγει το παιχνίδι στην αρχή».