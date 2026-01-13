Τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και το EuroBasket, κουβαλώντας πλέον τον τίτλο του φαβορί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας «χρυσής γενιάς» ή για τη γέννηση μιας νέας δυναστείας;

«Ειλικρινά, ελπίζω να ισχύει το δεύτερο, όμως είναι δύσκολο να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση. Αναμφίβολα, παίζει ρόλο και η ποιότητα της συγκεκριμένης γενιάς. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού διαρθρωτικών αλλαγών και άλλων παραγόντων: περισσότεροι άνθρωποι στη Γερμανία ασχολούνται με το μπάσκετ και τα κλαμπ λειτουργούν πλέον σε πολύ πιο επαγγελματικό επίπεδο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ανάδειξη της παρούσας γενιάς, αλλά και τη δημιουργία των επόμενων. Το ταλέντο υπήρχε πάντα, όμως στο παρελθόν η δομή και το σύστημα δεν ήταν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Σίγουρα, η τωρινή γενιά είναι εξαιρετική, όμως υπάρχουν και νέα ταλέντα που έρχονται. Η ελπίδα μας είναι να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο, ή κάτι αντίστοιχο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αν θα συμβεί αυτό, μένει να φανεί».

Τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτά τα αποτελέσματα της Εθνικής Γερμανίας δεν είναι τυχαία, σωστά; Πως δεν προέκυψαν από τύχη ή κάποιο άλλο παράγοντα.

«Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το λέω πάντα όταν μου γίνεται μια παρόμοια ερώτηση. Ναι, παίζει ρόλο το σύστημα, ναι, παίζει ρόλο το ταλέντο, αλλά αυτή η γενιά έχει χάσει και πολλά παιχνίδια. Έχασε αρκετούς αγώνες ακόμη και όταν δεν ήταν φαβορί, αλλά μία από τις πιο δυνατές ή ταλαντούχες ομάδες, όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019. Αν θυμάμαι σωστά, τερματίσαμε στη 18η θέση.

Η ομάδα προσπάθησε, έμαθε από τα λάθη της και αυτό τη βοήθησε σημαντικά. Πιστεύω ότι χωρίς αυτές τις αρνητικές εμπειρίες, αυτή η γενιά δεν θα είχε κατακτήσει αυτά τα δύο μεγάλα τουρνουά, ούτε θα είχε τερματίσει τρίτη στο EuroBasket 2022 και τέταρτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ουσιαστικά, αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής μας».

Πότε, κατά τη γνώμη σας, η Γερμανία πέρασε από το στάδιο της ανταγωνιστικής ομάδας σε μια Εθνική με σαφή μπασκετική ταυτότητα και παγκόσμιο σεβασμό;

«Νομίζω ότι πρόκειται για μια διαδικασία. Όπως είπα, ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές είχαν ήδη γίνει πριν από αρκετά χρόνια. Μιλάμε για το σύστημα, με την εισαγωγή ποσοστώσεων για Γερμανούς παίκτες και την καθιέρωση πρωταθλημάτων νέων. Αυτή είναι η βάση, η δομή.

Αυτή η γενιά, αν και δεν ήταν αρχικά επιτυχημένη, είχε ταλέντο και έμαθε από τα λάθη της. Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, αξίζει μεγάλο σεβασμό και αποτελεί βασικό λόγο για την επιτυχία που σημειώνουμε και για τις μελλοντικές γενιές. Οι παίκτες αυτοί λειτουργούν ως πρότυπα για τη νεολαία.

Όταν βρέθηκα στο σταφ της Εθνικής Γερμανίας, είχαμε εκείνο το φιλικό πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέναντι στις ΗΠΑ, τον οποίο χάσαμε, αν θυμάμαι καλά, με μικρή διαφορά. Αυτός ήταν για τους Γερμανούς μια σημαντική στιγμή: κατάλαβαν ότι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε. Ήταν ήδη ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες, αλλά εκεί συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να γίνουν κορυφαίοι και να κερδίσουν οποιονδήποτε! Για μένα, όμως, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας».

Υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία που διέπει όλες τις γερμανικές εθνικές ομάδες από τις μικρές ηλικίες ως την Εθνική Ανδρών; Ή το σύστημα προσαρμόζεται περισσότερο στο ταλέντο κάθε γενιάς;

«Θα έλεγα ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό και των δύο. Υπάρχουν βασικές ιδέες, γενικά, που δεν αφορούν μόνο την Εθνική Ανδρών, αλλά ολόκληρη την μπασκετική κοινότητα στη χώρα. Γι’ αυτό και προσπαθούμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση των προπονητών, ώστε να μεταφέρουμε τη φιλοσοφία μας.

Μιλάμε, για παράδειγμα, για την έννοια του γρήγορου παιχνιδιού, που διδάσκεται εδώ και χρόνια σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, αλλά και για τη σημασία της λήψης αποφάσεων. Σκοπός μας είναι να διαδώσουμε αυτή την ιδέα σε όλη τη χώρα, γιατί η Εθνική Ανδρών δεν βρίσκεται μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι ομάδες νέων συναντώνται μόνο για λίγες εβδομάδες κάθε χρόνο. Σε τόσο σύντομο διάστημα δεν μπορείς να αλλάξεις τα πάντα ή να εφαρμόσεις πλήρως ένα σύστημα.

Έτσι, από τη μία πλευρά υπάρχει η εκπαίδευση των προπονητών. Από την άλλη, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στο ταλέντο. Αν έχουμε διαφορετικούς τύπους παικτών σε μια ηλικιακή κατηγορία, αλλά σε κορυφαίο επίπεδο, τότε προσαρμόζουμε το παιχνίδι μας σε αυτούς. Δεν θυσιάζουμε το ταλέντο στο βωμό του συστήματος, αν δεν ταιριάζει απόλυτα στο πλαίσιο της Εθνικής.

Συνοπτικά, πρόκειται για έναν συνδυασμό: προσπαθούμε να περάσουμε τις ιδέες μας, αλλά δεν είμαστε αυστηροί και άκαμπτοι λέγοντας "αυτός είναι ο μόνος τρόπος να παίξουμε". Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε τα ταλαντούχα παιδιά, με τρόπο που να τους βοηθά και να μας βοηθά ταυτόχρονα. Είναι και τα δύο μαζί».