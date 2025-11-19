Ο Γιούρι Ζντοβτς μίλησε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ και την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup για τον τρόπο που οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν της Μπράουνσβαϊγκ.

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου του στο FIBA Europe Cup, καθώς, μετά από ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ με 88-87 και εξασφάλισε την κορυφή.

Ο Γιούρι Ζντοβτς μίλησε μετά την παλικαρίσια πρόκριση του Δικέφαλου του βορρά.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που βρήκαν ξανά τρόπο να κερδίσουν τον αγώνα. Έπαιξαν εξαιρετικά οι αντίπαλοι μπράβο τους πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σκόραραν σημαντικά τρίποντα σε όλο το ματς. Ακόμα δεν ξέρω πως κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Είχαν τον Ομπιέσι που πέτυχε 27 πόντους και είχα την αίσθηση ότι θα παίξει καλά, λόγω του παρελθόντος με την ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετικά όπως με την Άνβιλ. Στο δεύτερο δεν ήμασταν καλοί κάτι που πρέπει να δω και να βελτιώσουμε στην πορεία. Αυτό που μετράει η νίκη και η πρόκριση μέσα από ένα εξαιρετικό γκρουπ. Συγκεντρωμένοι και κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής».

Για την αθλητικότητα της Μπράουνσβαϊγκ: «Η αθλητικότητά τους είναι φανερή. Έχουν πολλούς παίκτες που δεν μας ταιριάζουν. Είχαν είκοσι παραπάνω ριμπάουντ στη Γερμανία. Δεν είμαστε μία ομάδα που βάζουμε το σώμα μας, είμαστε πιο χαλαροί. Ακόμα κερδίζουμε με κάποιον τρόπο. Καταλαβαίνουμε τις αδυναμίες μας. Ήμουν αγχωμένος για τον αγώνα γιατί δεν μας ταίριαζαν σαν ομάδα. Έχουν μεγάλο ρόστερ. Ξέρουν τι κάνουν. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Μία ομάδα με μεγάλο μέγεθος σε αντίθεση με τη δική μας».

Για το αν η αθλητικότητα είναι το μόνο πρόβλημα της ομάδας: «Τελευταία βρήκαμε τον σωστό τρόπο να αμυνθούμε σε πικ εντ ρολ. Συνήθως οι ομάδες προσαρμόζονται. Σήμερα ο στόχος μας ήταν να σταματήσουμε τον Ομπιέσι και τον Σέρφιλντ. Μας... πλήγωσαν. Ακόμα και όταν βρήκαμε τρόπο να αμυνθούμε μας ξεπέρασαν. Στο τέλος της μέρας καλύτερα να δεχτείς δύο αντί τρεις πόντους. Βρήκαν τον τρόπο να βάλουν μεγάλα τρίποντα. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και τρόπο να πάρει τη νίκη».

Για το αν έπαιζε την ίδια άμυνα στην τελευταία άμυνα: «Σίγουρα δεν θα άλλαζα τίποτα. Κερδίσαμε».