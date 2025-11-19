ΠΑΟΚ: Η συγκίνηση του Χατζόπουλου και οι πανηγυρισμοί με τον Γιαννάκη
Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου του στο FIBA Europe Cup, καθώς, μετά από ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ με 88-87 και εξασφάλισε την κορυφή.
Παλικαρίσια ήταν η νίκη και η πρόκριση για τον Δικέφαλο του Βορρά με όλη την ομάδα να πανηγυρίζει με την ψυχή της μετά το φινάλε του... θρίλερ. Οι παίκτες μαζί με το team γιόρτασαν το θετικό αποτέλεσμα μαζί με τον Γιαννάκη που βρέθηκε στην PAOK Sports Arena ενώ έγιναν «ένα» με τον κόσμο τους. Μαζί τους ήταν και ο Θανάσης Χατζόπουλος που φαινόταν πολύ συγκινημένος μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
