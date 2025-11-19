Ο ΠΑΟΚ, μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι που κρίθηκε στην εκπνοή, πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ με 88-87, έχοντας ήρωα τον Μπεν Μουρ!

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου του στο FIBA Europe Cup, καθώς, μετά από ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ με 88-87 και εξασφάλισε την κορυφή.

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τον Μπεν Μουρ να κερδίζει φάουλ στα 5 δέκατα πριν το τέλος και να ευστοχεί στις βολές, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί ακόμη και στο +13 μέσα στο ματς, όμως η Μπράουνσβαϊγκ επέστρεψε και πέρασε και μπροστά λίγο πριν το τέλος, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την μεγάλη ανατροπή.

ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά και στο πρώτο δεκάλεπτο πήρε τα ηνία, σκοράροντας 30 πόντους στα πρώτα 10'! Μάλιστα στο 18' η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 13 πόντους (46-33), με την Μπράουνσβαϊγκ να ξεκινά σταδιακά την αντεπίθεσή της.

Αρχικά μείωσε σε 50-41 στο ημίχρονο, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο βελτίωσε ακόμη περισσότερο την άμυνά της, με την διαφορά να μειώνεται όλο και πιο πολύ. Στο 30' το σκορ ήταν 63-58, με το τέταρτο δεκάλεπτο να είναι ένα θρίλερ με τα όλα του!

Στο 35' η Μπράουνσβαϊγκ έκανε το 74-74, ενώ λίγο μετά πήρε και το προβάδισμα, φέρνοντας τούμπα την αναμέτρηση! Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος, με τον Μπράουν να κάνει το 86-85 στα 13'' για τη λήξη με 3/3 βολές. Ο Ομπιέσε με μια όμορφη ατομική ενέργεια έκανε το 86-87 με πέντε δέκατα να απομένουν, όμως ο ΠΑΟΚ είχε την επαναφορά, ο Κόνιαρης έκανε τη λόμπα και ο Μουρ κέρδισε φάουλ στο τιπ στη μπάλα, κερδίζοντας βολές.

Ο Αμερικανός ευστόχησε και στις δύο, η Μπράουνσβαϊγκ δεν μπόρεσε να κάνει νέο... θαύμα στα τέσσερα δέκατα και ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη με 88-87.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87