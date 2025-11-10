Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του τη νίκη επί της ΑΕΚ και προετοιμάζεται για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ανβίλ την Τετάρτη (12/11, 20:15) στην PAOK Sports Arena.

Μετά το σπουδαίο «διπλό» στη Sunel Arena επί της ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στον ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να βάλουν την ευρωπαϊκή τους «φορεσιά» και να αντιμετωπίζουν το βράδυ της Τετάρτης (12/11, 20:15) την Ανβίλ για την 5ην αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς θέλει τη νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, αλλά και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Από τη Δευτέρα (10/11) ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας, με ελάχιστες ώρες ξεκούρασης για τους παίκτες, που βρέθηκαν στο PAOK Sports Arena, ουσιαστικά 24 ώρες μετά το παιχνίδι στη Sunel Arena με την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της ομάδας τη Δευτέρα (10/11) ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση του βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνησης τακτικής.

Το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση του «δικεφάλου» πριν τον αγώνα με την Ανβίλ, η οποία έφτασε το βράδυ της Δευττέρας (10/11) στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (11/11) θα προπονηθεί στο PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ έχει την ψυχολογία με το μέρος του, καθώς αγωνιστικά η εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ έδωσε μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα μπαίνει στην τελική ευθεία το θέμα της μεταβίβασης της ομάδας στον Τέλη Μυστακίδη.

Τη δεδομένη στιγμή όλα βαίνουν καλός για τον ΠΑΟΚ και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν στο στρατόπεδο του «δικεφάλου» για να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ανβίλ.

