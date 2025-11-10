Στο τελευταίο βήμα προχώρησε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αλλαγή ιδιοκτησίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώνεται το τελικό στάδιο της μεταβίβασης.

Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο έγγραφο είναι στα χέρια του νέου μεγαλομέτοχου του ΠΑΟΚ, που εκκρεμούσε για την οριστική συμφωνία της ΚΑΕ.

Από την πλευρά του ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι έτοιμος να στείλει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να τελειώσει οριστικά το θέμα και να είναι και με τη «βούλα» ο νέος ιδιοκτήτης.

Έπειτα από την έγκριση, η πρώτη αλλαγή που θα γίνει άμεσα είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για να καλυφθούν οι ανάγκες της ΚΑΕ.

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για να μπει σε μια νέα εποχή, όπου δημιουργούνται δικαιολογημένα μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο της ομάδας.