Μέλβιν: Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ και οδεύει στον Ηρακλή
Το τελευταίο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έπαιξε στο Game 2 των ημιτελικών των playoffs της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Κλίβελαντ Μέλβιν. Ο φόργουορντ του «δικεφάλου» δεν βρίσκεται στα πλάνα του Αντρέα Τρινκιέρι για τη νέα σεζόν και η εντυπωσιακή εμφάνιση του απέναντι στους «πράσινους», όπου σημείωσε 22 πόντους (6/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα) και πήρε 4 ριμπάουντ σε 35:45 λεπτά συμμετοχής ήταν το ιδανικό φινάλε για μια πολύ καλή σεζόν τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα του που πήρε την 3η θέση στην τελική κατάταξη.
Ο Κλίβελαντ Μέλβιν πάντως δεν πρόκειται να αλλάξει... πόλη, ούτε... χώρα, καθώς θα μετακινηθεί λίγο πιο πέρα και αναμένεται σύντομα να οδηγηθεί σε συμφωνία με τον Ηρακλή. Ο «γηραιός» έχει κάνει την κίνηση για να τον αποκτήσει και να ενισχυθεί στη θέση «4» και όπως όλα δείχνουν σύντομα αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία.
Η προσθήκη του Μέλβιν αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον Ηρακλή τη νέα σεζόν, όπου στόχος είναι η καλύτερη δυνατή θωράκιση του ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν.
Στο μεταξύ, ο Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ δέχθηκε πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον «γηραιό», αλλά ακόμη δεν έχει απαντήσει στην προσφορά που του έγινε από τη διοίκηση της ομάδας.
