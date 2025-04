Φρανκ Μπάρτλεϊ: Ο ήρεμος «δολοφόνος» του ΠΑΟΚ μιλά αποκλειστικά στο Gazzetta για τους μεγάλους τελικούς κόντρα στην Μπιλμπάο, περιγράφει τα συναισθήματά του και δηλώνει πανέτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ κάθεται μαζί μας και μιλάει στο Gazzetta για όλα. Ονειρεύεται. Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. «Η κούπα είναι εδώ έξω και τη θέλω», λέει με ύφος και στυλ που παραπέμπουν στο Μπατόν Ρουζ της Λουϊζιάνα απ’ όπου κρατάει η σκούφια του, την ίδια στιγμή που η γλώσσα του σώματος δείχνει τη βαθιά πίστη στον μεγάλο στόχο, που έχει μπροστά του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ που «υπέγραψε» την πρόκριση του «Δικεφάλου» στον τελικό του FIBA Europe Cup με ένα συγκλονιστικό τρίποντο στην εκπνοή του ημιτελικού με τη Σολέ, μιλά αποκλειστικά για τη φετινή πορεία, τη σχέση του με τον Μάσιμο Καντσελιέρι, την πρόκληση της Μπιλμπάο και τη ψυχολογία του πριν από τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του. Όπως, μάλιστα, αποκαλύπτει ο πατέρας του, Φρανκ Μπάρτλεϊ ο 3ος, θα ταξιδέψει 17 ώρες προκειμένου να έρθει να δει από κοντά τον κανακάρη του στον δεύτερο τελικό της Θεσσαλονίκης. Μετά την απώλεια της μητέρας του το περασμένο καλοκαίρι το δέσιμο της οικογένειας είναι πολύ μεγαλύτερο, μακάρι όπως λέει, να μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα και οι τρεις αδερφές του.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv