Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 29 χρόνια χάρη στο… χέρι αλφάδι του Φρανκ Μπάρτλεϊ και το Gazzetta γράφει για τον πολυτάλαντο Αμερικανό γκαρντ ο οποίος γοητεύτηκε από τα λόγια του Μάσιμο Καντσελιέρι, την ιδέα του ΠΑΟΚ και πλέον νιώθει έτοιμος να πραγματοποιήσει το πιο απόκρυφο όνειρό του.

Δεν αμφισβητείται ότι στο περιορισμένο – σε οικονομική αξία – αλλά και πλουσιότατο σε αγωνιστικό θράσος και αθλητικό εγωισμό ρόστερ του ΠΑΟΚ, το όνομα του Φρανκ Μπάρτλεϊ ξεχωρίζει… σαν τη μύγα μες το γάλα λόγω του αγωνιστικού βίου του. Ο Αμερικανός δεν είναι δα τυχαίος παίκτης, αυτό μαρτυρά εξάλλου η καριέρα του και ο τίτλος του πρώτου σκόρερ του Ιταλικού Πρωταθλήματος πριν από δύο χρόνια (2023) τον οποίο κουβαλά με καμάρι αλλά και ως πιστοποιητικό ικανότητας στο σκοράρισμα.

Κι όσοι δεν το είχαν λογαριάσει, δεν έχουν τίποτε περισσότερο να πράξουν παρά να ρίξουν μια ματιά στη σπουδαία πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Σολέ και στο… κρύο αίμα του 31χρονου ο οποίος ουδέποτε φοβήθηκε την ευθύνη κι αυτό επιβεβαίωσε με το τεράστιο τρίποντο που πέτυχε, 1.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση για να ακολουθήσει ένα τρελό πάρτι μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv