Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε την πιο κρίσιμη ώρα για τον ΠΑΟΚ και με τρίποντο στην εκπνοή έκανε το 80-81 στο ματς με την Σολέ στην Γαλλία για να το στείλει στην παράταση.

Ο δικέφαλος του βορρά κάλυψε έτσι το -1 του πρώτου αγώνα και παλεύει για την πρόκριση στο έξτρα πεντάλεπτο με φόντο τους τελικούς του FIBA Europe Cup.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv