Γκασόλ: «Θα ήταν υπέροχο να κερδίσω την πρώτη μου EuroLeague» (vid)

Μπορεί να έχει στο παλμαρέ του πρωταθλήματα ΝΒΑ. Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ισπανίας. Μετάλλια με την εθνική Ισπανίας. Όμως δεν έχει καταφέρει ποτέ να σκαρφαλώσει στο υψηλότερο σκαλί της EuroLeague.

Ο λόγος για τον μεγάλο Πάου Γκασόλ, ο οποίος θα προσπαθήσει να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της καριέρας του: «Η Μπαρτσελόνα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα franchises του κόσμου. Οπότε υπάρχουν προσδοκίες για την επιτυχία και την κατάκτηση τίτλων» ανέφερε και συνέχισε:

«Το να επιστρέφει σε Final 4 ύστερα από επτά χρόνια, δείχνει πόσο σημαντικό είναι και πόσο μεγάλη είναι η σημασία. Προσωπικά δεν έχω κατακτήσει ποτέ αυτό το τρόπαιο και θα ήταν υπέροχο εάν τα κατάφερνα...»

When you play for a name, organisation and team as big as @FCBbasket expectations way heavy...@paugasol is hoping to get his hands on the EuroLeague trophy for the first time pic.twitter.com/Zw1cPmQiRt

