Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια 67-70: Σόκαρε τους Καταλανούς με Λουβαβού-Καμπαρό
Με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο η Μπασκόνια απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα με 70-67 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Copa Del Ray. Οι Βάσκοι σόκαραν τους Καταλανούς «τρέχοντας» ένα επιμέρους σερί 9-21 στην τελευταία περίοδο, όπου κρίθηκαν τα πάντα.
Η Μαρτσελόνα με τους Σενγκέλια και Κλάιμπερν είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (21-16 στο 10’), αλλά στη συνέχεια οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι έβγαλαν αντίδραση και πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας το προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (37-38 στο 20’).
Με εξαιρετική άμυνα και ένα εκρηκτικό επιμέρους σκορ 21-11 η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έμοιαζε να είναι αγκαλιά με την πρόκριση (58-49 στο 30’), ωστόσο η Μπασκόνια δεν τα παράτησε, αντέδρασε και με σερί 9-21 έκανε τη μεγάλη ανατροπή και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-16, 37-38, 58-49, 67-70.
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 9 (1/4 τριπ.), Κέιλ, Βέσελι 6 (5 ριμπ.), Μπριθουέλα, Σατοράνσκι 6 (2/2 τριπ.), Ερνανγκόμεθ 6, Λαπροβίτολα 12 (2/8 τριπ., 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κλάιμπερν 11 (1/3 τριπ., 6 ριμπ.), Σενγκέλια 12 (7 ριμπ., 3 ασίστ), Πάρα 5 (1/2 τριπ.).
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 3, Ντιακιτέ 10 (2/4 τριπ.), Βιλάρ, Ομορούγι 4, Κούρουκς 14 (3/8 τριπ.), Λουβαβού-Καμπαρό 13 (2/5 τριπ., 7 ριμπ.), Σπανιόλο 9, Φόρεστ 10 (6 ριμπ., 8 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 7 (1/2 τριπ.), Φρις.
