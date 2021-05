Τι θα δούμε από τη Μονακό στην EuroLeague

Το Grand Prix στο Μονακό αποτελεί ωδή στο θάρρος των οδηγών των μονοθέσιων, από τη στιγμή που οι μπαριέρες βρίσκονται εφιαλτικά κοντά, έτοιμες να φλερτάρουν με ρόδες και αεροτομές, τιμωρώντας το παραμικρό λάθος και την ελάχιστη έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης! Από τη νέα σεζόν, οι Μονεγάσκοι έχουν ακόμα ένα σημαντικό αθλητικό event στην ατζέντα τους, καθώς η ομάδα μπάσκετ της Μονακό θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην EuroLeague. Και μάλιστα, ως κάτοχος του EuroCup ενώ πριν από τρία χρόνια, διεκδικούσε στο ΟΑΚΑ το Basketball Champions League στον τελικό με την ΑΕΚ. Το Πριγκιπάτο θα έχει εκπρόσωπο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά και ο GM της Μονακό, Ολέκσι Γεφίμοφ μίλησε στο gazzetta.gr για την ιστορική πρόκριση.

Η τελευταία εικόνα των Ελλήνων φιλάθλων όσον αφορά τη Μονακό ήταν ο τελικός του BCL με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, το 2018. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια και τι μεσολάβησε ως την προσεχή συμμετοχή στην EuroLeague;

«Δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κουλτούρα του κλαμπ. Η συμμετοχή στην EuroLeague ήταν αρχικώς ένα όνειρο. Εν συνεχεία έγινε ο μεγάλος στόχος! Το να γίνει, δηλαδή η Μονακό μέλος της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη, να μετρήσει τις δυνάμεις της μεταξύ των καλύτερων ομάδων. Το κλαμπ έχει μακρά ιστορία ωστόσο η μεγάλη ώθηση στο τμήμα μπάσκετ δόθηκε τα τελευταία 7-8 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, πιστέψαμε πως ο πιο γρήγορος τρόπος προκειμένου να παίξουμε στην EuroLeague ήταν τα αθλητικά αποτελέσματα. Βάλαμε, λοιπόν αυτόν τον στόχο και για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμέναμε φέτος ότι θα φτάσουμε τόσο μακριά στο EuroCup και θα κατακτήσουμε τον τίτλο! Μειώσαμε το μπάτζετ συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε μικρότερο rotation και βάθος πάγκου όμως για κάποιον λόγο, ταίριαξαν όλα τα κομμάτια του παζλ! Έτσι είμαστε εδώ που είμαστε. Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση καθώς η EuroLeague είναι μια εντελώς διαφορετική διοργάνωση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου: "Είμαι έτοιμος να σταθώ σε αυτό το επίπεδο; Θα τα καταφέρω"; Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, το ίδιο και οι απαιτήσεις. Θα πρέπει, λοιπόν να βρούμε τον τρόπο ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Παρεμπιπτόντως, η μετακόμιση από το Basketball Champions League στο EuroCup ενείχε ρίσκο; Με δεδομένο, μάλιστα ότι η Μοναχό είχε παίξει σε δυο Final 4 στο BCL.

«Δεν ήταν ρίσκο ή κάτι τέτοιο… Θέλαμε να παίξουμε στην EuroLeague, κάτι που μπορούσαμε να πετύχουμε μέσω του EuroCup. Το BCL ήταν μια σπουδαία εμπειρία και σέβομαι πραγματικά τον κύριο Πατρίκ Κομνηνό, με τον οποίο είχαμε μια εξαιρετική σχέση και συνεργασία. Σίγουρα φτιάξαμε πολύ όμορφες αναμνήσεις τη διετία που παίξαμε στο Basketball Champions League. Όταν βρεθήκαμε στο BCL, ήταν μόλις η δεύτερη χρονιά μας στην πρώτη κατηγορία της γαλλικής λίγκας. Μας δόθηκε, λοιπόν μια τρομερή ευκαιρία να παίξουμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι να δουν τη Μονακό. Παίξαμε δυο χρονιές στο BCL και φτάσαμε σε ισάριθμα Final 4 όμως οι εγκαταστάσεις μας είναι μικρές και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φέρουμε τη διοργάνωση στο Πριγκιπάτο. Επομένως, το ερώτημα στο οποίο έπρεπε να βρούμε απάντηση ήταν: "Τι παραπάνω θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους φιλάθλους μας αν συνεχίζαμε στο Basketball Champions League για τρίτη χρονιά"; Στην καλύτερη περίπτωση θα παίζαμε ξανά στα ημιτελικά, δίχως να έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε τη διεξαγωγή του Final 4. Αν πάλι δεν φτάναμε στα ημιτελικά, όλοι θα έλεγαν πως η χρονιά θα ήταν αποτυχημένη. Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι στο BCL πετύχαμε όλους τους πιθανούς στόχους. Πιστεύω πως η απόφασή μας να αλλάξουμε διοργάνωση και να ψάξουμε νέες προκλήσεις ήταν σωστή».

Όσον αφορά την πρόκριση στην EuroLeague, τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για το κλαμπ;

«Είναι τεράστια υπόθεση, όχι μόνο για την ομάδα αλλά για ολόκληρο το Πριγκιπάτο του Μονακό. Το EuroCup είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος μας, επομένως είναι κάτι πραγματικά σπουδαίο για εμάς. Νομίζω πως θα συνειδητοποιήσουμε τι πετύχαμε όταν θα δούμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, την ΤΣΣΚΑ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να έρχονται στο Μονακό».

Οι Μονεγάσκοι έχουν πανηγυρίσει επιτυχίες στο ποδόσφαιρο, το Πριγκιπάτο διοργανώνει το Grand Prix όμως τι γίνεται με το μπάσκετ; Έχει μπει στην κουλτούρα τους;

«Αυτή, ακριβώς ήταν η μεγάλη πρόκληση στην αρχή, πλέον όμως δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Από την πρώτη στιγμή που αποφασίσαμε να ενισχύσουμε το πρότζεκτ, προωθήσαμε το μπάσκετ σαν μια οικογενειακή δραστηριότητα. Η πλειοψηφία των κατόχων διαρκείας στη Μονακό είναι οικογένειες. Έχουμε δημιουργήσει το κοινό μας, τη δική μας βάση φιλάθλων που ως επί το πλείστον, είναι γονείς με τα παιδιά τους. Το 74% των κατόχων διαρκείας είναι Μονεγάσκοι ή κάτοικοι του Μονακό. Μόνο το 25-26% έρχεται από τα προάστια της γαλλικής επαρχίας. Έχουμε τη δική μας ταυτότητα, επομένως οι φίλαθλοι αντιμετωπίζουν την ομάδα μπάσκετ της Μονακό σαν εθνική ομάδα! Σαν μια ομάδα που εκπροσωπεί ολόκληρο το Πριγκιπάτο»!

Στο παρελθόν έχουμε δει πολλές ομάδες one-and-done. Ομάδες που έπαιξαν μια φορά στην EuroLeague και δεν τα κατάφεραν ξανά. Τι θα πρέπει, λοιπόν να κάνει η Μονακό για να επιβιώσει σε αυτή τη διαδικασία και ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος;

«Η φιλοσοφία μου είναι πως δεν πρέπει να πας κάπου, αν δεν είσαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα είμαστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ρίξτε μια ματιά στις μεγάλες ομάδες που επίσης δυσκολεύονται να συνδυάσουν τις υποχρεώσεις τους στην EuroLeague και τα εθνικά πρωταθλήματα. Είναι κάτι που επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση, όχι μόνο όσον αφορά την EuroLeague αλλά και την παρουσία μας στη γαλλική λίγκα. Κοιτώντας μακροπρόθεσμα, θέλουμε να αποδείξουμε τη σεζόν που έρχεται πως η Μονακό μπορεί να βάλει κάποιες επιπρόσθετες αξίες στην EuroLeague. Η γαλλική τηλεοπτική αγορά είναι τεράστια και ίσως βοηθήσει τη διοργάνωση να κερδίσει κάποια επιπλέον έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των δυο ομάδων που εκπροσωπούν το γαλλικό πρωτάθλημα (σ.σ. Βιλερμπάν, Μονακό). Θέλουμε να δείξουμε πως ναι μεν εκπροσωπούμε ένα μικρό μέρος στον χάρτη όμως το Πριγκιπάτο είναι μοναδικό! Το Μονακό έλκει τα υψηλά στάνταρ των αθλητικών events και αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε με τη συμμετοχή μας στην EuroLeague. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως η παρουσία μας θα εξελιχτεί σε ευκαιρία και όχι σε κάτι που θα μας βάλει σε κίνδυνο. Κάθε νόμισμα έχει δυο όψεις και πρέπει να εξετάσουμε όλες τις πτυχές της περιπέτειας που έχουμε μπροστά μας».

Τι ισχύει με το γήπεδο; Που θα δώσετε τους αγώνες της επόμενης χρονιάς, καθώς το Stade Louis II δεν πληροί τις προϋποθέσεις της EuroLeague;

«Αυτή την περίοδο είμαστε σε συζητήσεις με την Κυβέρνηση του Μονακό όσον αφορά την ανακαίνιση του γηπέδου, αυξάνοντας τη χωρητικότητα στα μίνιμουμ στάνταρ που απαιτεί η EuroLeague. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρειαστεί να δώσουμε τους αγώνες μακριά από το Πριγκιπάτο».

Ποια είναι η σχέση του Πρίγκιπα Αλβέρτου με την ομάδα; Τον είδαμε, για παράδειγμα να βλέπει τα παιχνίδια και να πανηγυρίζει μαζί με τους παίκτες και τους προπονητές.

«Αρχικώς, πιστεύω πως αυτή η επιτυχία δεν θα ερχόταν ποτέ χωρίς τη στήριξη του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της Κυβέρνησής του. Το 1/3 των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου ανήκει στην Κυβέρνηση του Μονακό που επενδύει χρήματα στο μπάτζετ της ομάδας μπάσκετ. Ας πούμε, λοιπόν πως είχαν τεράστια συμβολή στην επιτυχία μας. Νιώθουμε τη στήριξή του κάθε μέρα. Ακόμα και τώρα, όταν τέθηκε το ζήτημα της ανακαίνισης του γηπέδου και της αύξησης της χωρητικότητας, η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα με θετικό τρόπο και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο».

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μονακό ήλθε από το πουθενά και έπαιξε στον τελικό του Champions League το 2004 με την Πόρτο. Η μπασκετική ομάδα της Μονακό θα μπορέσει να κάνει υπερβάσεις στην EuroLeague;

«Θα σας πω κάτι… Ακόμα και φέτος, που κατακτήσαμε το EuroCup και κερδίσαμε τη συμμετοχή μας στην EuroLeague, δεν κάναμε ποτέ μεγάλες δηλώσεις! Βασικά, δεν κάναμε ποτέ την παραμικρή δήλωση! Το ίδιο ίσχυε όταν παίζαμε στο BCL, δεν είπαμε ποτέ ότι στόχος μας είναι να παίξουμε στο Final 4. Προτιμάμε να μην κάνουμε δηλώσεις αλλά να αποδεικνύουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο. Το μάνατζμεντ του κλαμπ και ειδικά ο πρόεδρος προσπαθούν να μένουν πάντα πίσω από τους προβολείς. Βασικά, υπάρχουν δυο απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Η πρώτη είναι τα αποτελέσματα και η δεύτερη έχει να κάνει με την προσέλευση του κόσμου. Αν το γήπεδο είναι γεμάτο και αν η ομάδα κερδίζει, ποιος ο λόγος να κάνεις δηλώσεις; Πάντα είναι καλύτερο να απαντάς με αποτελέσματα».