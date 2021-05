Ζάλγκιρις: Επιστρέφει ο Βέστερμαν στο Κάουνας (pic)

Ο Γάλλος πλέι μέικερ μετακόμισε φέτος στην Βαρκελώνη από την Ζάλγκιρις αλλά όπως ανέφερε αρχικά η «Mundo Deportivo» αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν.

Στη συνέχεια ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας υποστήριξε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Βέστερμαν στην Ζάλγκιρις, με την Μπαρτσελόνα να πληρώνει αποζημίωση και το υπόλοιπο του μισθού του να το καλύψει η ομάδα του Κάουνας.

Ο Λίο Βέστερμαν αγωνίστηκε φέτος σε 24 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 3,5 πόντους και 2 ασίστ ανά 11:37 λεπτά συμμετοχής.

Can confirm. Leo Westermann might come back to Zalgiris Kaunas the next season, I was told. Barcelona would terminate his contract, paying part of the compensation, while Zalgiris taking over the rest of the salary. https://t.co/ZgaShMEJ77

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 7, 2021