Σε κέντρο άμυνας και επίθεση οι αλλαγές που θα έχει δεδομένα ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με Πανσερραϊκό. Μπήκε στις προπονήσεις και ο Σαχαμπό.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα must win παιχνίδι την Κυριακή (8/2) με τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League προκειμένου να κάνει αυτό που πρέπει και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες που μπορεί να έχουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα. Και για να το πετύχουν αυτό οι κιτρινόμαυροι επιβάλλεται να αφήσουν πίσω τους όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο παιχνίδι των Σερρών, κάτι που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες του.

Ο Σέρβος τεχνικός σίγουρα θα έχει αλλαγές στην ενδεκάδα του καθώς στο κέντρο της άμυνας ο Ρέλβας και στην επίθεση ο Γιόβιτς είναι τιμωρημένοι από τη στιγμή που έχουν δηλωθεί να εκτίσουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό σχήμα που επιλέχθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ποιοι «παίζουν» για την ενδεκάδα της ΑΕΚ με Πανσερραϊκό

Ο Στρακόσα στο τέρμα και οι Μουκουντί και Ρότα σε κέντρο και δεξί άκρο της άμυνας αντίστοιχα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί ποιος από τους Βίντα και Γκεοργκίεφ θα αντικαταστήσει τον Ρέλβας, ενώ αριστερά είναι πιθανό αυτή τη φορά να ξεκινήσει ο Πένραϊς καθώς ο Πήλιος έχει πάρει σερί παιχνιδιών.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής υπάρχει ένα δεύτερο ερωτηματικό που αφορά τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Πινέδα, με τους Μαρίν και Μάνταλο να διεκδικούν τη θέση, ενώ στην τριάδα πίσω και πλάγια από τον προωθημένο Βάργκα που θα αντικαταστήσει τον Γιόβιτς, το προβάδισμα έχουν οι Λιούμπισιτς, Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς, με τον Ελίασον να «παίζει» πάντως και αυτός ως επιλογή για τη δεξιά πλευρά.

Έπιασε δουλειά και ο Σαχαμπό στις προπονήσεις στα Σπάτα

Στην προετοιμασία ενόψει Πανσερραϊκού συμμετέχει φυσικά και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Χακίμ Σαχαμπό. Ο 20χρονος μέσος από τη Ρουάντα που ολοκλήρωσε πριν μερικές μέρες τη μεταγραφή του στην Ένωση από τη Σταντάρ Λιέγης έχει ενσωματωθεί στα Σπάτα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Σαχαμπό ξεκίνησε με ενθουσιασμό τις πρώτες του προπονήσεις με τα κιτρινόμαυρα, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που ανέβασε η ΑΕΚ με τον ίδιο στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων και τίθεται και αυτός στη διάθεση του Νίκολιτς.