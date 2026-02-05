ΠΑΟΚ: Οι τρεις αλλαγές στη λίστα Ευρώπης για τα νοκ άουτ του Europa League
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε την Πέμπτη (05/02) στην UEFA τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα νοκ άουτ παιχνίδια του Europa League 2025-26.
Στις τρεις διαθέσιμες αλλαγές, οι «ασπρόμαυροι» δήλωσαν τους Χρήστο Ζαφείρη, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Χόρχε Σάντσες, οι οποίοι τίθενται στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για την ευρωπαϊκή συνέχεια.
Αντίθετα, εκτός λίστας έμειναν οι Λούκα Ιβανούσετς, Φεντόρ Τσάλοφ και Ζόαν Σάστρε, στο πλαίσιο των αλλαγών που επιτρέπει η UEFA πριν από την έναρξη των νοκ άουτ.
#UEL Η λίστα στην UEFA για τα νοκ άουτ του Europa League #PAOK #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) February 5, 2026
Διαβάστε αναλυτικά εδώ 👇https://t.co/XFwTjCJ81D pic.twitter.com/VhYarpuf4m
Λίστα Α
Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Α. Ζίβκοβιτς.
Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.
