Με τον MVP του EuroCup στην EuroLeague η Μονακό (pic & vid)

Η αποστολή της Μονακό επέστρεψε στο Πριγκιπάτο και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της για την κατάκτηση του EuroCup, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στην επόμενη EuroLeague μαζί με τη φιναλίστ Ούνικς Καζάν.

Οι Μονεγάσκοι έκαναν το 2-0 κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη και πλέον υλοποιούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους ενόψει της νέας σεζόν. Πληροφορίες, μάλιστα αναφέρουν πως ο MVP των τελικών του EuroCup, Ρομπ Γκρέι θα υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο, έχοντας opt-out έπειτα από τον πρώτο χρόνο.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ (1μ.96) πέτυχε 23 πόντους στο Game 1 κόντρα στην Ούνικς και 25 πόντους στο Game 2.

EuroCup Finals MVP Rob Gray has reached a two-year contract extension with Monaco, sources tell @Sportando.

Both sides will have opt out options at the end of next season (summer 2022).

Gray posted 23 points in Game 1 and 25 points in Game 2 leading Monaco to the EuroCup title

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 2, 2021