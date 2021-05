Είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει η φετινή Ζενίτ και το έδειξε και στο Game 4 κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Η... αρμάδα του Τσάβι Πασκουάλ επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά του Game 4 στη Sibur Arena και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά με την Μπαρτσελόνα, στέλνοντας τη σε Game 5 στη Βαρκελώνη.

Οι Ρώσοι έχουν μεταφέρει όλο το άγχος στην πλευρά των Καταλανών και πάνε να κάνουν την έκπληξη της σεζόν χωρίς 2 βασικούς τους παίκτες, τον Πονίτκα και τον Γκουντάιτις. Η Euroleague Greece αναλύει.

Το Νο.1 κόντρα στο Νο.8 που δεν έχει 2 βασικούς παίκτες

Πριν το ξεκίνημα της σειράς ελάχιστοι έδιναν ελπίδες πρόκρισης στη Ζενίτ. Οι Ρώσοι κόντρα στην ομάδα που δείχνει πιο γεμάτη από κάθε άλλη στη διοργάνωση, η οποία φυσικά τερμάτισε πρώτη στη regular season.

Κι όμως το σύνολο του Πασκουάλ ήταν αποφασισμένο να κάνει τη ζωή δύσκολη στον Σάρας και τους παίκτες του και τα κατάφερε, Έκανε ένα μεγάλο break στο Game 1, ενώ άγγιξε και το 0-2 στο 2ο ματς, αλλά λύγισε στην παράταση.

Οι Καταλανοί έδειξαν την ποιότητα της και γύρισαν τη σειρά σε 2-1, κάτι που έριξε στα σχοινιά τους Ρώσους. Ωστόσο η αρμάδα του Πασκουάλ αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 με έναν εξαιρετικό Κέβιν Πάνγκος.

Και εκεί που θα πρέπει να σταθεί κανείς, είναι ότι οι Ρώσοι πάνε να κάνουν την υπέρβαση, την μεγάλη έκπληξη, έχοντας παροπλισμένους 2 βασικούς τους παίκτες κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο πολύτιμος Πονίτκα δεν έχει παίξει καθόλου κόντρα στη Μπαρτσελόνα, ενώ το.. θηρίο Γκουντάιτις τραυματίστηκε στο Game 1 και έκτοτε είναι στα πιτς. Μιλάμε για ένα θαύμα που πάει να πραγματοποιήσει η Ζενίτ.

Ο Πολωνός είχε 8.4 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ, ενώ ο ψηλός είχε 9.7 πόντους και 4 ριμπάουντ μέσο όρο φέτος. Τεράστιες απώλειες.

Αν αυτοί οι 2 βρισκόντουσαν στο παρκέ, ο Πασκουάλ θα είχε περισσότερες λύσεις σε ρακέτα και περιφέρεια και μπορεί η σειρά να είχε τελειώσει από τώρα υπέρ της Ζενίτ.

Ο Πάνγκος θέλει την εκδίκηση και η ζώνη του Πασκουάλ

Ο Κέβιν Πάνγκος κάνει απίθανα πράγματα κόντρα στους Καταλανούς και θέλει όσο τίποτα. Έχει βάλει κατά σειρά 19,23, 10 και 11 πόντους στα 4 ματς, μετρώντας 18.5 πόντους μέσο όρο.

Έχει 6.5 ασίστ και 1.3 κλεψίματα στη σειρά και σουτάρει με 61% δίποντα και 35 τρίποντα, ενώ έχει 81% στις βολές. Καταθέτει την ψυχή του για να καθαρίσει την ομάδα που δεν μπόρεσε να δείξει το ταλέντο του μετά από μια φοβερή σεζόν στη Ζαλγκίρις.

Στη Μπάρτσα δεν ταίριαξε ποτέ και είχε 7 πόντους μέσο όρο, μένοντας για μια σεζόν το 2018-19. Τώρα παίζει σαν ηγέτης, σαν top class παίκτης και θέλει να τους πετάξει έκτος συνέχειας, δείχνοντας τους τι έχασαν.

Η εκτόξευση του στο 3ο δεκάλεπτο ήταν ένα από τα στοιχεία που εκριναν το ματς.

Βέβαια μεγάλο μερίδιο για το 2-2 θα πρέπει να πιστωθεί και ο Τσάβι Πασκουάλ που επιστράτευσε ένα κόλπο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός τον είχαν αποκλείσει το 2011 όταν ήταν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Τότε ο Ζοτς είχε επιστρατεύσει στο box and one, δηλαδή άφησε τους 4 παίκτες του να παίζουν ζώνη και ο Καλάθης είχε man to man τον Ναβάρο, ένα σχέδιο που οδήγησε το τριφύλλι σε μια μεγάλη πρόκριση.

Tώρα ήρθε ο Πασκουάλ να αφήσει για λίγο το man to man σε κάποια σημεία του ματς και να παίξει ζώνη (όχι ακριβώς ίδια με τον Ζοτς τότε), δυσκολεύοντας τους Καταλανούς.

Ο Ντέιβις που ήταν... άφαντος στο Game και ο Καλάθης που ανέβηκε την κρισιμότερη στιγμή

O Nτέιβις ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα μέχρι το Game 3, όμως στο τέταρτο ματς ήταν άφαντος και αυτό στοίχισε.

Ο ψηλός της ομάδας του Σάρας είχε 18,22 και 22 πόντους με 9, 8 και 8 ριμπάουντ αντίστοιχα στα τρία πρώτα ματς της σειράς, ωστόσο στο Game 4 μέτρησε μόλις 1 πόντο με 0/6 σουτ και 1 ριμπάουντ.

Ακόμα ένα στοιχείο που πρέπει να σταθούμε είναι ο Νικ Καλάθης. Ο Νικ έκανε μεγάλο ματς στο Game 4 με 19 πόντους, ωστόσο δεν ήταν το ίδιο καλός στα τρία προηγούμενα.

Μέτρησε 8,3 και 7 πόντους με 1/6 τρίποντα στα τρία πρώτα, ενώ είχε 5,6 και 4 ασίστ αντίστοιχα. Ο Νικ μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλύτερα πράγματα φέτος στον δημιουργικό τομέα.

O εξαφανισμένος Μίροτιτς και το αίνιγμα με Γκασόλ

Είναι το βαρύ όνομα της Μπαρτσελόνα, επέστρεψε γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό στην Βαρκελώνη, έδειξε ότι είναι ικανός να το κάνει, να οδηγήσει τη Μπάρτσα στον τίτλο, αλλά στα playoffs έχει εμφανιστεί σίγουρα κατώτερος των περιστάσεων. Ένας παίκτης σαν τον Μίροτιτς που διεκδικεί το MVP της κανονικής διάρκειας, δεν επιτρέπεται να να κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Είναι πολύ πιθανό να στοιχίσει στην ομάδα του.

Ο Νίκο μετρά 9 πόντους στη σειρά, 3.8 ριμπάουντ, 28% δίποντα και 44%. Αν εξαιρέσει κανείς τα τρίποντα στα υπόλοιπα είναι κατώτερος της περίστασης.

Τέλος υπάρχει και ο τεράστιος Πάου Γκασόλ. Τον Παόυ τον πήρε η Μπάρτσα και για αυτά τα ματς. Για να δώσει το κάτι παραπάνω με την εμπειρία του. Θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, σε όλες τις επιτυχίες της χώρας ήταν μέσα. Έχει πάρει και 2 πρωταθλήματα στο ΝΒΑ με Κόμπι στους Λέικερς.

Ωστόσο δεν υπάρχει στη σειρά με τη Ζενίτ. Στο Game 1 δεν έπαιξε καθόλου, ενώ στα υπόλοιπα 3 αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 4.3 λεπτά και έβαλε 1.7 πόντους. Χρειάζεται και τον Γκασόλ η Μπάρτσα για να προκριθεί.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΖΕΝΙΤ 2-2

Game 1: Μπαρτσελόνα - Ζενίτ 74-76

Game 2: Μπαρτσελόνα – Ζενίτ 81-78

Game 3: Ζενίτ – Μπαρτσελόνα 70-78

Game 4: Ζενίτ – Μπαρτσελόνα 74-61

Game 5: Μπαρτσελόνα – Ζενίτ 4/5

