Μετά από ένα ματς -θρίλερ, οι Σέλτικς επικράτησαν με 143-140 στην παράταση των Σπερς και συνεχίζουν να παλεύουν για την πρώτη εξάδα της Ανατολής

Όπως ήταν φυσικό τα φώτα στράφηκαν πάνω στον Τέιτουμ που κατάφερε να βάλει 60 πόντους και να ισοφαρίσει το franchise record της Βοστώνης που το είχε ο τεράστιος Λάρι Μπερντ.

Το gazzetta.gr γράφει για τον χαρισματικό ηγέτη της Βοστώνης, η οποία ελπίζει πως κάποια στιγμή στο μέλλον εκείνος θα την οδηγήσει στην επιστροφή στον θρόνο του ΝΒΑ.

Τα ρεκόρ διαδέχονται το ένα το άλλο για τον φοβερό και τρομερό Τζέισον Τέιτουμ φέτος.

Κόντρα στους Ουόριορς ειχε 44 πόντους και βοήθησε τους Σέλτικς να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη.

Μάλιστα δεν ήταν μόνο οι 44 πόντοι που σημείωσε έχοντας 11/16 δίποντα, 5/9 τρίποντα και 7/8 βολές, αλλά ταυτόχρονα «κατέβασε» και 10 ριμπάουντ. Αναρωτιέστε γιατί μπαίνει στην ίδια πρόταση με τον μεγάλο Λάρι Μπερντ.

Απλούστατα έγινε ο πρώτος παίκτης των Σέλτικς μετά τον θρύλο της Βοστώνης που είχε περισσότερα από ένα ματς με τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ριμπάουντ, όντας 23 χρονών ή νεότερος.

Ο ηγέτης της Βοστώνης δεν έμεινε σε αυτό και κατάφερε να βάλει 53 πόντους κόντρα στη Μινεσότα, γράφοντας ιστορία. Ο JT έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 50άρα.

Απέναντι στους Χόρνετς, ο Τζέισον Τέιτουμ συνέχισε να τρελαίνει κόσμο, αφού έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των Κελτών με 5.000 πόντους.

Για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα κόντρα Σπερς, όπου πέτυχε μια αδιανόητη 60άρα και ισοφάρισε το franchise record του σπουδαίου Λάρι Μπερντ. Μάλιστα έγινε και ο μοναδικός παίκτης ever των Κελτών με 2 50άρες μέσα σε μια σεζόν.

Απίθανος.

The Boston Celtics just completed the season’s biggest comeback (32) in OT as Jayson Tatum not only sets his career-high points in a game (60), but ties Larry Bird for the most points scored in one game in franchise history. Take a damn bow.

