Αρμάνι: Το τελευταίο της Final 4 είχε... Σιωπή των Αμνών, Κλίντον & Εσκομπάρ! (vids)

Πριν από την προημιτελική σειρά με την Μπάγερν Μονάχου, η ιστορική Ολίμπια Μιλάνο μετρούσε τέσσερις συμμετοχές στο Final 4 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε επίπεδο Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Το 1966 κατέκτησε τον τίτλο στην Μπολόνια και το 1967 ήταν φιναλίστ στη Μαδρίτη ως Σίμενταλ, το 1988 αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Γάνδη ως Τρέισερ και το 1992 τερμάτισε τρίτη στη διοργάνωση της Κωνσταντινούπολης ως Φίλιπς. Η ιταλική ομάδα ηττήθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στο Μόναχο και στο αποψινό Game 5 θα διεκδικήσει την επιστροφή της στην τελική φάση του θεσμού για πρώτη φορά έπειτα από 29 ολόκληρα χρόνια!

Σε εκείνη την έκδοση της Ολίμπια αγωνίζονταν, μεταξύ άλλων οι Ρικάρντο Πίτις, Τζόνι Ρότζερς, Ντάριλ Ντόκινς, Αντονέλο Ρίβα και το gazzetta.gr θυμίζει πως ήταν ο κόσμος το... μακρινό 1992 στην τελευταία συμμετοχή των Ιταλών σε Final 4.

- Διεξάγονται οι 25οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βαρκελώνη το διάστημα 25 Ιουλίου - 9 Αυγούστου. Ο Πύρρος Δήμας και η Βούλα Πατουλίδου κατακτούν τα δυο χρυσά ελληνικά μετάλλια στην κατηγορία των 82.5 κιλών στην άρση βαρών και στα 100μ. εμπόδια Γυναικών, αντίστοιχα. Στην ίδια διοργάνωση εμφανίζεται η αυθεντική Dream Team ενώ η Γερμανία παρατάχθηκε με κοινή ομάδα για πρώτη φορά έπειτα από το 1964.

- Ο Μπιλ Κλίντον εκλέγεται 42ος Πρόεδρος των ΗΠΑ τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς. Ο Δημοκρατικός Κυβερνήτης του Αρκάνσας επικράτησε των δυο συνυποψηφίων του, του Ρεπουμπλικανού Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου και του ανεξάρτητου Τεξανού επιχειρηματία Ρος Περό.

- Οι Rage Against the Machine κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους, το ομώνυμο «Rage Against the Machine», όπου ξεχωρίζει το διαχρονικό, πλέον Killing in the Name!

- Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς επανεκλέγεται ως πρόεδρος της Σερβίας.

- Πωλούνται 10 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα.

- Κυκλοφορεί στις ΗΠΑ η ταινία «Malcolm X» με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, σε σκηνοθεσία του Σπάικ Λι.

- Πραγματοποιείται η πρώτη δοκιμαστική πτήση του Airbus A330.

- Η Μέι Τζέιμσον έγινε η πρώτη Αφροαμερικανή αστροναύτης ως μέλος του πληρώματος Endeavour STS-47.

- Ο Πάμπλο Εσκομπάρ δραπετεύει από τη «La Catedral», τη φυλακή... πολυτελείας κοντά στο Μεδεγίν όπου κρατείτο ο Κολομβιανός ναρκέμπορος που είχε φτάσει στο σημείο να ελέγχει τη διανομή του 80% της παγκόσμιας κοκαϊνης!

- Ο Νέλσον Μαντέλα, πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής συναντά τον πρώην Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μπούτρος Μπούτρος-Γκάλι στο Ντακάρ.

- Σεισμός μεγέθους 7.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά την Καλιφόρνια. Είναι ο τρίτος ισχυρότερος καταγεγραμμένος σεισμός στην Αμερική!

- Ο Γιτζάκ Ράμπιν εκλέγεται ως 5ος Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

- Κυκλοφορεί η ταινία «Batman Returns» με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κίτον. Ο Ντάνι ΝτεΒίτο ενσάρκωσε τον Penguin.

- H αλυσίδα φαστφουντ McDonald’s ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στην Κίνα.

- Εγκαινιάζεται η Disneyland στο Παρίσι!

- Ο Άντονι Χόπκινς κέρδισε Όσκαρ με μόλις 16′ συμμετοχής ως Χάνιμπαλ Λέκτερ στη «Σιωπή των Αμνών», την ταινία τρόμου που βασίστηκε σε πραγματικές δολοφονίες! Η ταινία απέφερε κέρδη 272 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδισε συνολικά 5 Όσκαρ στην 64η Απονομή!

