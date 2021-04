«Ο Μίτσιτς θα παίζει στους Θάντερ μαζί με Ντεκ!» (pic)

Στο ΝΒΑ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκάμπριελ Ντεκ, αφήνοντας τη Ρεάλ για τους Θάντερ. Όμως σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας και τον Οράσιο Κάουτσι, δεν θα είναι ο μόνος παίκτης Euroleague που θα κάνει το ταξίδι στις ΗΠΑ και την Οκλαχόμα.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς θα είναι αυτός που θα τον ακολουθήσει και θα βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας από τη νέα σεζόν (δεν θα πάει άμεσα όπως ο Αργεντίνος της Ρεάλ). Ο γκαρντ της Εφές είναι ένα από τα βασικά γρανάζια των Τούρκων και φέτος, μετρώντας 16,4 πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο στη Euroleague. Τα δικαιώματα του Σέρβου ανήκουν φυσικά στους Θάντερ, ενώ μέχρι πρότινος τα είχαν οι Σίξερς.

Στην Οκλαχόμα βρίσκεται και ο Ποκουσέφσκι και είναι μια ομάδα που στηρίζει πολύ τους νέους παίκτες, αφού εκτός του Poku υπάρχουν οι Αλεξάντερ, Ντορτ, Μαλεντόν και Μπάζλεϊ.

Διαβάστε ακόμα

«Βόμβα» με Ντεκ στη Ρεάλ, πάει άμεσα στην Οκλαχόμα!

The boss has spoken and btw I can confirm. Micic & Deck on the same team next season https://t.co/Ye5YLD98CA

— Orazio Francesco Cauchi (@paxer89) April 9, 2021